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Телеком Мобильная связь
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«Мегафон» запустил мобильный интернет в Озерском

Скоростной интернет 4G появился в селе Озерское Корсаковского района Сахалинской области. Это стало возможным благодаря модернизации существующей инфраструктуры, инженеры оператора успели завершить все работы к началу туристического сезона. Вблизи села расположены Чибисанские озера и проходит дорога к озеру Буссе, знаменитому своими гастротурами для любителей устриц и других моллюсков. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее сельчанам и туристам была доступна только голосовая связь. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование четвертого поколения, запустив «дальнобойный» слой LTE. Используемый диапазон позволяет организовать покрытие 4G на значительных пространствах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Теперь около 1300 жителей Озерского и многочисленные группы туристов могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«В этом году модернизация сети затронет как крупные города, так и небольшие, малонаселенные и удаленные населенные пункты Сахалина. Эти работы позволяют обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов, в том числе туристов из других регионов. За прошлый год поток путешественников на Сахалин вырос на 20% и по прогнозам продолжит расти и в этом году», — сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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