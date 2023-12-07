«Мегафон» запустил 4G в селе Горное на острове Итуруп

Жители села Горное Курильского района теперь могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения. «Мегафон» модернизировал базовую станцию и запустил 4G в населенном пункте на острове Итуруп. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Улучшение качества связи в Горном было выполнено «Мегафоном» совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области. Региональная программа помогает развивать мобильную связь в отдаленных населенных пунктах, делая ее доступной и комфортной для местных жителей.

Ранее в селе абонентам была доступна только голосовая связь. Инженеры оператора перевели действующую базовую станцию на технологию 4G, это позволило расширить территорию покрытия и обеспечить возможность для жителей Горного пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с.

Жители села теперь могут на комфортной скорости смотреть любимые фильмы и сериалы, отправлять сообщения родным в мессенджерах и делиться живописными видами окрестностей в своих социальных сетях. По статистике оператора, наибольшую интернет-активность абоненты проявляют в выходные дни – в субботу и воскресенье они передают через свои устройства почти в два раза больше, чем в будни.

«Совместно с региональным министерством цифрового и технологического развития мы расширяем территорию покрытия 4G на Сахалине. В этом году в рамках этого проекта связь стандарта LTE мы запустили в селе Победино Смирныховского района, сейчас - в селе Горное на Итурупе. «Мегафон» делает доступной современную мобильную связь для жителей и гостей региона, мы строим и модернизируем объекты с учетом пользовательской нагрузки и социальных потребностей территории», - сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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