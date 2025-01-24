Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Жители сахалинских сел наращивают мобильный трафик в сети «МегаФона»

В сахалинских селах Сокол, Петропавловское и Дачное в январе 2025 г. объем передачи данных на одного абонента увеличился на 11% относительно начала 2024 г. Активнее пользоваться соцсетями, онлайн-кинотеатрами и другими цифровыми сервисами жители стали после рефарминга телеком-сети. Инженеры «МегаФона» перевели частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в Соколе, Петропавловском и Дачном в зону покрытия 4G попадает вся территория поселений. Высокочастотный диапазон, задействованный в рефарминге, обеспечил для пользователей возможность подключения на более высоких скоростях.

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры
Маркет

Вместе с тем, чтобы удовлетворить растущие цифровые потребности жителей специалисты увеличили емкость сети. Теперь одновременно выходить в интернет с мобильных устройств может больше абонентов оператора. Модернизация также позволила нарастить средние скорости передачи данных: скачиваться и загружаться информация стала на 10% быстрее.

«В январе текущего года наши абоненты в трех селах, где была выполнена модернизация сети, скачали почти 75 ТБ данных, и этот объем будет увеличиваться. Мы стремимся предоставить современные цифровые возможности жителям сельской местности, чтобы они могли положительно изменять свою повседневную жизнь с помощью мобильного интернета», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще