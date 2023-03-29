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«Мегафон» ускорил интернет на Курильском побережье

Инженеры «Мегафона» завершили работы по модернизации сети в селе Рейдово на острове Итуруп в Сахалинской области. Теперь не только сельчане, но и сотрудники рыбоперерабатывающей компании «Курильский рыбак» могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с.

Рейдово расположено на острове Итуруп, в 12 км от Курильска, на берегу Охотского моря. Основным градообразующим предприятием является компания «Курильский рыбак» – на острове расположено три из четырех заводов, оснащенных самым современным оборудованием. Благодаря улучшениям на сети Мегафон расширил покрытие и нарастил скорости мобильного интернета во всем селе, в том числе на территории рыбокомбината. Теперь более 900 жителей Рейдово и сотрудники крупного рыбного производства могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, проведенные работы помогли расширить зону действия VoLTE – технологии, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

«На предприятия нашей компании приезжают работать специалисты со всего Дальнего Востока, и наличие стабильной связи и мобильного интернета вносит вклад в обеспечение комфортных условий для персонала. Это возможность общаться с близкими людьми, несмотря на большие расстояния, а также быть на связи с коллегами и иметь доступ к корпоративным онлайн-сервисам», – отметил генеральный директор «Курильского рыбака» Владимир Бочарников.

«Итуруп – остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный в архипелаге. В этом уникальном и красивейшем месте Дальнего Востока живет не так много людей, однако мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая и островитян, и сотрудников местных предприятий качественной мобильной связью и интернетом. Благодаря нашей инфраструктуре можно при необходимости вызвать помощь, следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, получать срочные уведомления о режимах ЧС, а также оставаться на связи с родными и близкими с материка. Наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для дальнейшей цифровизации крупнейшего производителя рыбопродукции Сахалина», – сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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