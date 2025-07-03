«МегаФон» обеспечил цифровую связь в аэропорту острова Итуруп

Пассажиры аэропорта «Ясный» на острове Итуруп Сахалинской области теперь могут использовать мобильную связь в сети «МегаФона». Инженеры оператора запустили в воздушной гавани базовую станцию с поддержкой 4G. Теперь туристы и местные жители могут пользоваться голосовыми вызовами по технологии VoLTE и интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с.

Устойчивый мобильный сигнал доступен во всех внутренних помещениях аэровокзала, а также на прилегающей территории, включая взлетно-посадочную зону. Путешественники из любой точки аэропорта с помощью интернета могут сообщить о своем прилёте, уточнить расписание рейсов или сделать онлайн-платеж. Емкости сети достаточно, чтобы гости и персонал без ограничений использовали необходимые цифровые сервисы.

На Итурупе постоянно проживает около 7 тыс. человек, работают крупные рыбопромышленные и логистические предприятия. Авиаперелеты для местных жителей — часть повседневной жизни, из Ясного они вылетают в Южно-Сахалинск, чтобы решить рабочие вопросы или отправиться в отпуск на материк. Вместе с тем остров Итуруп становится все популярнее у туристов из разных регионов страны. Сюда приезжают, чтобы посмотреть на действующие вулканы и белоснежные скалы, искупаться в термальных источниках и прогуляться по берегу Тихого океана.

«Аэропорт — важная составляющая повседневной жизни Итурупа. Запуск связи 4G позволил сделать более комфортным ожидание рейса, сообщить о своем прибытии родным или коллегам. Гости острова, прилетающие с материка, могут не отказываться от своих цифровых привычек и оставаться на связи, находясь на острове в тысячах километров от дома», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.