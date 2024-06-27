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«МегаФон» расширил цифровой охват на Сахалине

Еще в пяти селах Сахалинской области абоненты «МегаФона» могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения. Оператор подключился к федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» и расширил контур 4G в регионе. Теперь почти для 800 пользователей стали еще более доступны современные цифровые сервисы и звонки по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора могут жители сел Забайкалец и Малиновка Поронайского района, Михайловка Александровск-Сахалинского городского округа.

Связь LTE «МегаФона» специалисты также запустили в селе Чир-Ундв Тымовского городского округа. В селе в основном проживают нивхи — представители древнего коренного народа Сахалина. В поселении работает этнокультурный центр, где можно познакомиться с культурными и бытовыми традициями нивхов. Частые гости здесь — сахалинские школьники. Теперь они смогут поделиться с друзьями и родными фотографиями интересных экспонатов или сделать пост в социальных сетях о самых интересных моментах экскурсии.

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В контур 4G «МегаФона» включено и небольшое село Ясноморское Невельского городского округа. Сюда местные жители и туристы приезжают, чтобы понаблюдать за сивучами и освоить навыки подводного плавания со снаряжением. С помощью навигатора в смартфоне путешественникам теперь будет проще найти дорогу к дайвинг-центру и рассказать о впечатлениях друзьям.

«Доступный мобильный интернет в небольших населенных пунктах помогает повысить качество жизни местных жителей. Для туристов отсутствие ограничений выхода в интернет является существенным условием при выборе места отдыха. Увеличивая цифровой охват в регионе, мы предоставляем нашим абонентам возможность в любой момент воспользоваться необходимыми сетевыми ресурсами. Мы развиваем мобильную сеть в регионе за счет собственных инвестиционных проектов, а также в рамках государственных программ», - отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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