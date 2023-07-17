«Мегафон» расширил покрытие 4G для работников ГОК «Дальграфит»

На территории одного из крупнейших в мире месторождений графита «Союзное» увеличилась территория покрытия мобильного интернета четвертого поколения. Более 180 сотрудников предприятия, задействованных на строительстве объектов горно-обогатительного комбината «Дальграфит», получили улучшенное качество 4G «Мегафона».

Инженеры оператора провели модернизацию сети на объектах связи вблизи месторождения графита, которое расположено неподалеку от села Союзное в Октябрьском районе Еврейской автономной области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Здесь запустили дополнительный низкочастотный слой LTE для обеспечения максимального покрытия 4G на значительных пространствах, также сигнал в данном диапазоне лучше проходит через препятствия. Это позволит пользователям на всей территории предприятия, в том числе в закрытых помещениях, пользоваться голосовыми вызовами по современной технологии VoLTE и передачей данных на высоких скоростях.

«Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и люди не готовы отказываться от удобств и возможностей всемирной Сети, где бы они не находились. Мобильный интернет позволит сотрудникам горно-обогатительного предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты – совершать обычные голосовые звонки, отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах, решать повседневные вопросы и разнообразить досуг просмотром фильмов или чтением книг онлайн», – сказал директор «Мегафона» в ЕАО и Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

«На предприятие нашей компании приезжают работать специалисты со всего Дальнего Востока и Европейской части России. Стабильная связь и мобильный интернет обеспечат более комфортные условия для персонала. Для компании важно, чтобы сотрудники, работающие вахтовым методом, не чувствовали себя оторванными от цивилизации. Это возможность общаться с близкими людьми, несмотря на большие расстояния, а также быть на связи с коллегами с других участков», – отметил генеральный директор «Дальграфит» Максим Шаров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

«Дальграфит» – российская компания, специализирующаяся на добыче графитовой руды, производстве графита и продукции на его основе. Компания разрабатывает месторождение «Союзное».