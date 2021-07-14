Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор инвестирует в улучшение услуг связи на территории крупных городов и отдаленных поселений.

Соглашение подписали заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2 Дмитрий Лопатухин и министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и областного правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, развития современных цифровых сервисов и услуг для жителей и организаций Мурманской области. Запланировано расширение сети в Мурманске, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске, в Кандалакшском и Кольском муниципальных округах. Правительство области, в свою очередь, намерено поддерживать внедрение информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры и создавать благоприятные условия для бизнеса.

Кроме того, компания Tele2 будет активно содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов в рамках программы «Цифровая экономика». Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора рассматриваются проекты по использованию больших пользовательских данных, распространение технологий интернета вещей (NB-IoT), проекты по автоматизации работы предприятий и производств Кольского района. Технологические решения оператора могут быть использованы в системе экологического мониторинга для предприятий области. Сетевая инфраструктура Tele2 также может стать базой для создания региональных виртуальных операторов связи (MVNO).

Дмитрий Лопатухин, заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2, сказал: «Мы верим, что соглашение – это шаг к созданию еще более эффективных механизмов взаимодействия с властями Мурманской области. Развивать связь в условиях Крайнего Севера – серьезный вызов. Суровые климатические условия, много труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Несмотря на сложную стройку в прошлом году мы добавили стандарт LTE на все базовые станции в регионе. В ряде районов области стали использовать технологию LTE-800, главным преимуществом которой является широкий радиус действия сигнала и хорошая проникающая способность в помещениях. На основе предиктивной аналитики специалисты Tele2 находят потенциальные «узкие места» и расширяют емкость сети именно там, где это необходимо. Такой подход, с одной стороны, позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру, с другой – предугадать ожидания клиентов, которые в итоге получают устойчивую связь и интернет на высоких скоростях».

Зинаида Разживина, министр цифрового развития Мурманской области, сказала: Сегодня цифровые технологии помогают эффективнее управлять городским хозяйством, медициной, образованием и транспортом, а людям в удобной форме получать различные услуги, в том числе от государства. Развитие технологий в этом отношении для нас является приоритетным. Мы понимаем, что без доступной и надежной инфраструктуры связи в регионе невозможно развивать современные цифровые сервисы или системы «умных городов». Мы рады содействовать тому, чтобы мобильные операторы были заинтересованы в работе в области, могли строить базовые станции даже в самых отдаленных населённых пунктах»

Оператор Tele2 развивает инфраструктуру связи в Мурманской области: в крупных и отдаленных населенных пунктах, а также в популярных у туристов местах отдыха. Только в прошлом году оператор практически сравнял зоны покрытия 4G и голосовой связи: мобильный интернет доступен 96% жителей региона. Tele2 также провела рефарминг сети, расширив полосу, что позволило увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг.