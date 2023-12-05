Кольская ГМК использует дополненную реальность на производстве

Кольская ГМК успешно протестировала концепцию «Удаленный эксперт» на очках дополненной реальности (AR-очках). В основе решения используется отечественная программная платформа «Иксар» в комбинации с AR-очками промышленного исполнения различных производителей. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инлайн груп», разработчика «Иксар».

Новое цифровое решение позволяет соединить географически распределенных участников производственного процесса. Высококвалифицированные эксперты, сидя за компьютером, на большом мониторе в режиме реального времени помогают сотрудникам, находящимся рядом с оборудованием.

В дополненной реальности сотрудники в AR-очках получают инструкции и указания о необходимых манипуляциях на оборудовании.

Удаленный эксперт фактически от первого лица видит все совершаемые в режиме реального времени технологические операции.

При необходимости есть возможность на отдельных участках работ заморозить изображение, дав возможность экспертам детальнее рассмотреть нужный фрагмент, и избавить сотрудника от необходимости стоять долгое время перед определенным узлом или агрегатом.

В режиме групповой видеоконференцсвязи к таким сеансам подключаются все заинтересованные лица.

Сотруднику на экран AR-очков удаленные эксперты могут загружать дополнительные схемы, чертежи, демонстрировать экран своего компьютера, что делает дистанционное взаимодействие эффективным и способствует качественному и быстрому решению различных производственных задач.

Один опытный эксперт может в режиме реального времени сопровождать технологические процессы на разных участках за счет возможности подключения нескольких сотрудников в AR-очках.

Все совершаемые видео сеансы записываются в привязке оборудованию, участникам, временным интервалам и другим характеристикам, что формирует базу технологических знаний компании по различным видам работ на оборудовании. В последствии эта информация хранится в структурированном цифровом формате в «Иксар» и может быть использована для обучения новых сотрудников либо анализа способов решения новых проблем на предыдущем опыте.

AR-очки промышленного исполнения за счет встроенного активного шумоподавления обеспечивают прекрасную слышимость и безошибочное голосовое управление.

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Кольская ГМК проверяет возможности как монокулярных, так и бинокулярных AR-очков, поскольку «Иксар» совместим с ведущими моделями различных производителей такого оборудования.

Кольская ГМК отмечает высокий уровень технологической готовности отечественного ПО «Иксар». Подготовка к проведению испытаний нового цифрового решения уже на производственной площадке в Мончегорске Мурманской области заняла не более 3 недель, обучение работе в новом ПО не вызвало затруднения у производственного персонала.

По итогам апробации эксперты смогли отметить потенциал снижения сроков проведения ремонтов и повышение скорости реагирования на возникающие инциденты. При этом решение может повысить качество выполняемых работ, а также поэтапно нарастить экспертизу сотрудников за счет получения специализированных знаний от более опытных сотрудников.

В качестве развития применения технологий и устройств дополненной реальности Кольская ГМК рассматривает возможность использования модуля «Цифровые операции» в «Иксар» для построения системы обходов, инспекций, контроля качества, обслуживания спецтехники, а также расширения спектра сценариев дистанционного взаимодействия различных сотрудников компании.

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Модуль «Цифровые операции» позволит сотрудникам в онлайн- и офлайн-режимах получать пошаговые графические инструкции согласно регламенту технологического процесса и по ходу выполнения работ считывать метки, заполнять чек-листы, вводить параметры замеров, осуществлять фото- и видеофиксацию как самих операций, так и инцидентов.

По сути это дает возможность формировать полноценный объективный цифровой след производственных операций, что помогает сотруднику и компании повышать прозрачность, а главное – надежность работы оборудования и техники, снижая при этом вероятность вынужденного простоя.

В 2024 г. Кольская ГМК планирует подробно изучить новые возможности «Иксар» в области машинного зрения и искусственного интеллекта для распознавания объектов, дефектов и других задач, которые могут решаться на AR-очках.