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«БРИГ» благодаря Okdesk повысил лояльность заказчиков в индустрии безопасности

Инжиниринговая компания «БРИГ» перешла с иностранного ИТ-решения на отечественную help desk систему Okdesk. Благодаря этому компания сократила затраты на использование системы для автоматизации обслуживания технических средств безопасности (ТСБ), повысила эффективность выездных инженеров и уровень лояльности своих клиентов. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Прежде техническая служба компании «БРИГ» использовала BPMonline (теперь называется Creatio). Это дорогостоящий ИТ-продукт, поэтому организации было экономически невыгодно его использовать.

Из-за этого руководство компании решило перейти на help desk систему Okdesk, так как она приемлема по цене. И главное – проектировалась с учетом особенностей процессов обслуживания ТСБ.

Компания быстро внедрила облачную help desk систему Okdesk. Отдел техподдержки Okdesk оперативно помог настроить все процессы под требования организации.

У выездных специалистов компании «БРИГ» не возникло проблем научиться работать в системе, так как у нее простой и удобный интерфейс, готовые преднастройки.

Благодаря Okdesk у главного инженера теперь есть возможность контролировать работу выездных специалистов. Он отслеживает индивидуальную выработку каждого и фиксирует факт выполнения работ.

Клиенты компании с помощью приложения или клиентского портала теперь могут видеть результаты проделанных работ по своим заявкам: фотографии, комментарии, отчеты. Это позволяет им прогнозировать проведение ремонтных работ ТСБ.

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«Наши клиенты оценили такое повышение прозрачности. Мы рассчитываем, что наша прибыль, полученная от одного клиента за все время сотрудничества с ним, от нововведений увеличится, – отметил заместитель директора «БРИГ» Андрей Казберов. – Я считаю, что интеграторам систем безопасности обязательно нужно использовать help desk системы в работе отделов технической поддержки и сервисного обслуживания. В свою очередь важно, чтобы разработчики help desk систем продолжали развивать удобство для представителей индустрии безопасности. Как раз этим и занимается Okdesk».

«Специализированная система для автоматизации процессов обслуживания и ремонта ТСБ позволяет продлить жизнь эксплуатируемому оборудованию до наступления ситуации определенности с комплектующими. Также система позволяет сократить затраты без ущерба для качества», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.

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«БРИГ» с 1993 г. занимается проектированием, монтажом и обслуживанием систем безопасности и инженерных систем. В штате компании работает более 50 сертифицированных специалистов.

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Okdesk – отечественный разработчик облачной help desk системы для автоматизации процессов обслуживания и ремонта ТСБ. На сегодня систему используют более 800 компаний из самых разных отраслей в России, странах СНГ, Европы и Латинской Америки.

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