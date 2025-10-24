Разделы

Zеленопарк ТРЦ

СОБЫТИЯ

24.10.2025 Security Vision запускает «Осенний КиберФест» в КидБурге 1
05.08.2020 ТРЦ «Zеленопарк» оцифровал взаимоотношения с арендаторами и подрядчиками с помощью Okdesk 2
20.04.2016 В детских банках «КидБурга» запущена система электронной очереди от «Лета Инжиниринг» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 2
КидБург ГК 11 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1233 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 453 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5568 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 496 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3954 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71919 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28800 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5640 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1079 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1942 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33515 1
Okdesk - Облачные Решения 63 1
Кудинов Игорь 17 1
Бугров Алексей 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50769 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7271 1
