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КСБ автоматизировали процессы обслуживания техсредств безопасности с помощью Okdesk

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Некоммерческое партнерство (НП) «Комплексные системы безопасности» (КСБ), внедрив helpdesk-систему Okdesk, автоматизировало процессы технического обслуживания оборудования заказчиков. Благодаря этому повысилась эффективность взаимодействия между сотрудниками, а выездные инженеры теперь могут работать с заявками с помощью мобильного приложения.

Чтобы не погрязнуть в рутине и бюрократии в связи с ростом числа заказчиков и сотрудников, руководство КСБ приняло решение автоматизировать процессы сервисного обслуживания технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Для этого КСБ внедрили helpdesk-систему Okdesk, которая полностью учитывает отраслевую специфику деятельности компании.

Okdesk позволяет распределять работы на ближайших специалистов в зависимости от их геолокации. Сами выездные инженеры получают все заявки в мобильном приложении. С его помощью они могут просматривать всю необходимую информацию об объекте заказчика: план-схему его расположения, историю проделанных работ. Еще мобильное приложение позволяет работать с чек-листами, оставлять под заявками комментарии и прикладывать фотоотчеты по проделанной работе.

«Я считаю, что для оказания качественного сервиса в ситуации увеличения количества заказчиков совершенно необходимо использовать современные инструменты автоматизации. В ближайшем будущем мы планируем расширить сценарии использования системы. Начнем собирать инцидентные заявки напрямую от представителей наших заказчиков. Для этого мы планируем предоставить им несколько каналов обращения на выбор. Кроме этого, мы хотим попробовать интегрировать Okdesk и “1С”», – сказал председатель КСБ Алан Кантемиров.

«Автоматизация процессов обслуживания технических средств безопасности – это резерв для сокращения издержек в кризисный период без потери качества. Внедрение систем класса helpdesk, согласно отзывам наших клиентов, позволяет экономить на фонде оплаты труда до 20% и увеличивать эффективность выездных специалистов на 80%», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений Okdesk Игорь Кудинов.

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