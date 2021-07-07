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Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry»

Sokolov запустил направление SMART – первый в России проект в области smart-jewelry (умные ювелирные украшения). Компания намерена довести долю SMART- изделий в своем портфеле до 10% в перспективе 5 лет.

Проект стартовал в Москве с выпуска пилотной партии браслетов SMART с встроенным функционалом карты «Тройка». В браслете используются NFC-модуль от ISBC — ведущего российского производителя смарт-карт и RFID-идентификаторов.

Для начала использования браслета его необходимо привязать к аккаунту в мобильном приложении «МосМетро» с помощью идентификационного номера, активировать на смартфоне с ОС Android или с помощью жёлтого терминала на любой станции метро и внести средства на баланс. В случае потери или гарантийного возврата браслета средства легко можно перенести на другую карту «Тройка» через приложения «МосМетро» или в кассе метро.

Браслет выполнен в минималистичном unisex дизайне из гипоаллергенного силикона с надежным креплением и не требует подзарядки.

«Выпуск в продажу SMART-браслета – первый шаг на пути реализации нашей стратегии развития smart-jewelry в России и на международном рынке, - говорит управляющий партнер Sokolov Артем Соколов. – Сейчас у нас в разработке умные ювелирные украшения и бижутерия с различным функционалом – интеллектуальные браслеты и кольца для контроля за здоровьем, текущем состоянием организма, качеством сна и физической активностью. Сегодня в России эта ниша свободна, мы планируем ее развивать и в ней лидировать».

Владимир Бахур

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