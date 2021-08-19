Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений

Sokolov первым на рынке российского ювелирного ритейла запустил на web-сайте виртуальную примерку украшений. В ближайшее время функция появится и в мобильном приложении для iOs и Android.

Сегодня примерить с помощью технологий дополненной реальности можно более 2000 колец, представленных в онлайн витрине Sokolov. До конца года компания планирует расширить функционал для браслетов и часов бренда.

«Сегодня онлайн-продажи занимают уже 30% в обороте компании и продолжают расти, - говорит управляющий партнер Sokolov Артем Соколов. – Учитывая мировые тенденции роста e-commerce, развитие конкурентных преимуществ в этом направлении стратегически важно для ритейла. Даже первые тесты AR функционала показали 20% рост конверсии из карточки продукта в покупку и рост среднего чека. По нашим данным, функционал более востребован потребителями категорий товаров выше средней ценовой категории - от 20 тысяч рублей».

В основе внедренной в Sokolov виртуальной примерки лежит технология израильской компании Inova Diamonds, чьим решением пользуются также мировые лидеры ювелирной отрасли, такие как Michael Hill, Elumeo, Rare Carat, Jumelo, Baunat и другие.