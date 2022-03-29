Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений

Ювелирный бренд Sokolov разработал и запустил на своем сайте онлайн-конструктор украшений. Сервис позволяет клиентам самостоятельно собрать свое уникальное украшение из элементов различных золотых и серебряных изделий Sokolov. Вариативность конструктора позволяет сегодня создать более 31,5 тыс. уникальных украшений, число которых компания планирует увеличить до 100 тыс. за счет добавления новых элементов и расширения функционала. Об этом CNews сообщили представители Sokolov.

Конструктор сделал доступным через интернет сервис ювелирных мастерских Atelier by Sokolov. С 2021 г. клиенты бренда пользуются возможностью создавать собственные уникальные украшения вместе с дизайнерами Sokolov во флагманских магазинах сети, а теперь эта услуга доступна по всей стране.

В процессе создания украшения на платформе конструктора можно изменить цвет и пробу золота, выбрать нужный размер и сделать гравировку. Пользователь может выбрать вставку из драгоценных камней, включая бриллианты, различных характеристик и размеров под любой бюджет.

После создания клиентом украшения и отправки заявки, с ним связывается менеджер бренда, проводит подробную консультацию по характеристикам созданной модели и направляет документы на оплату в электронном виде. Предоплата составляет 30% от итоговой стоимости украшения. Срок изготовления – от 15 рабочих дней, в зависимости от сложности выбранной модели. Бесплатная доставка возможна по всей территории России.

«Кастомизация – актуальный тренд развития продукта сегодня и одно из ключевых конкурентных преимуществ в ювелирной отрасли наравне с постпродажным сервисным обслуживанием, которое мы развиваем на базе нашей розничной сети. Интернет-технологии позволяют сделать сервис доступным не только в крупных городах, где расположены магазины сети Sokolov, но и по всей стране. Учитывая тенденцию роста ювелирного e-commerce (с 8% до 17% за 2019-2021 гг.), роль этого канала продаж будет только усиливаться и будет служить драйвером роста лидеров рынка. Так, по итогам прошлого года более трети выручки розницы Sokolov пришлось на продажи через сайт и мобильное приложение», – отметил управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.