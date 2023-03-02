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Бизнес Инвестиции и M&A
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Сделки ранних стадий поддержали рынок: 2022 г. занял второе место по объемам инвестиций за последнее десятилетие

По данным исследования Агентства инноваций Москвы, в 2022 г. венчурный рынок в Москве превысил допандемийный уровень. Инвесторы заключили 119 сделок с московскими компаниями общим объемом $658 млн. Это в три раза меньше, чем в 2021 г. — спад инвестиций произошел и на российском, и на мировом рынке. Об этом CNews сообщили представители Агентства инноваций Москвы.

На Москву стабильно приходится больше половины венчурного рынка страны как по объему, так и по количеству инвестиций. В 2022 г. за столицей также традиционно следуют Санкт-Петербург (11%), Татарстан и Краснодарский край (по 3%).

В 2022 г. 67% общего количества столичных сделок пришлось на pre-seed и seed инвестиции. Инвестиции чаще привлекали ИТ-компании с B2B-продуктами, при этом выросла доля «новичков» на VC-рынке. В 2022 г. успеха у инвесторов добились менее опытные стартапы — 70% из них привлекли свои первые инвестиции, а у большинства основателей нет предыдущего предпринимательского опыта и опыта работы на зарубежных рынках. Сами компании, привлекающие инвестиции, становятся моложе: средний возраст компаний снизился с пяти лет в 2021 г. до 3,5 лет в 2022 г.

Большинство инвесторов продолжает вкладываться в стартапы, несмотря на сокращение объема инвестиций. По данным Агентства инноваций Москвы, доля инвесторов, полностью прекративших венчурную активность, снизилась с 37% в октябре 2022 г. до 21% в феврале 2023 г. Более половины из них совмещают венчурную стратегию заработка на капитализации и дивидендную модель, традиционно присущую фондам прямых инвестиций. Это позволяет им снижать риски, характерные для венчурной модели.

В другом составе продолжили вкладываться в технологические компании корпорации. На смену «строителям экосистем» приходят бывшие стартапы, например, Playrix или red_mad_robot. Часть игроков продолжила инвестировать (например, «Лаборатория Касперского», «АФК Система», ГК «Самолет», МТС, Softline). При этом корпоративные инвесторы стали чаще участвовать в посевных раундах.

Бизнес-ангелы участвовали в 44% сделок. На них пришлось более половины от общего количества и объема инвестиций pre-seed и seed раундов. Большинство частных инвесторов — выходцы из корпоративной среды, в том числе топ-менеджмент или директора подразделений.

В 2022 г. компании чаще, чем годом ранее, привлекали инвестиции на доработку текущего продукта, что может быть связано с необходимостью быстро искать новые возможности в новой экономической реальности. Так, многие компании начинают работать с новыми целевыми аудиториями или выходят в новые географии, а для этого необходимо адаптировать функционал продукта.

В 2022 г. московские стартапы стали чаще смотреть на другие регионы России как потенциальные рынки для расширения бизнеса. Доля тех, кто планирует потратить инвестиции на внутреннюю экспансию, за год выросла в два раза.

В 2022 г. выросло и число M&A-сделок в 1,5 раза по количеству и почти в восемь раз по объему по сравнению с 2021 г. Наиболее активными были телеком-операторы («Мегафон», МТС) и крупные ИТ-компании — Softline и VK. В M&A-сделках и экзитах начинают участвовать и небольшие компании, в том числе бывшие стартапы, которые за счет поглощений выстраивают отраслевые вертикали.

Здравоохранение осталось в топе отраслей по объему инвестиций. Инвесторов привлекают разработка лекарств, медицинских изделий и устройств, сервисы превентивной заботы о здоровье, а также технологии искусственного интеллекта и больших данных.

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Объем венчурных инвестиций в EdTech-проекты сократился, но все равно остался почти в два раза выше доковидного 2019 г. Детское дополнительное образование остается наиболее привлекательным сегментом для инвесторов. Растет интерес к взрослому дополнительному образованию, особенно в части ИТ-профессий, и сервисам профориентации как для детей, так и для взрослых.

Рынок транспорта и логистики в 2022 г. занял третье место по количеству сделок за счет того, что инвесторы фокусировались на молодых компаниях: семь из 11 сделок заключены на раундах pre-seed и seed, в том числе с компаниями, которые были созданы в 2022 г. Больше всего инвесторы интересовались решениями для управления доставкой и складской деятельностью.

Если говорить про мировые тренды, то топ-10 ниш по количеству сделок ранних стадий, которые являются индикаторами будущего роста, поменялся незначительно и сохранил уверенного лидера — FinTech. Как и годом ранее, инвесторы вкладывались в новые разработки в области здравоохранения и ПО для бизнеса. Gaming поднялся с последней строчки на вторую благодаря решениям на стыке игровых и финансовых технологий.

Впервые в десятку лидеров попали Aero & SpaceTech и CleanTech. Проектов по защите окружающей среды немного, но все отличаются нетривиальным способом использования технологий, например, токенизация углеродных кредитов.

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Выделяются и кросс-отраслевые группы продуктов, которые формируют новые рынки: решения Web 3.0 и метавселенные; продукты на основе искусственного интеллекта и FemTech — решения, созданные специально для женщин с учетом их социальных, возрастных и ментальных потребностей.

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Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы, созданный городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Агентство предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.

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