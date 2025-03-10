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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170287
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VK Mail.Ru Рейтинги


10.03.2025 От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics 1
24.02.2016 «Рейтинг Mail.Ru» предоставит сторонним разработчикам счетчики через API 2
23.01.2015 Клиенты Webnames.ru автоматически получают доступ к «Рейтингу Mail.Ru» 2
27.08.2013 «Мой Мир» обновил мобильное приложение для iOS 1
09.11.2012 В «Таргете Mail.Ru» появился ремаркетинг 1
21.08.2002 Стартовала новая версия сервиса "Бегун" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3462 3
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
Apple Inc 12170 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4791 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 100 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 60 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3895 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2937 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4042 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4924 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7671 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 451 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2912 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5101 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 135 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 1
Apple iOS 7863 1
Apple - App Store 2906 1
Горный Александр 41 2
Басов Алексей 115 1
Алаев Денис 13 1
Шариков Сергей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3508 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
Веб-аналитика - Web Analytics 19 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1218 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1207 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1750 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6763 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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