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Галактика Quantum


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем 1
21.11.2024 GMCS и «Галактика» стали партнерами 5
24.09.2024 IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество 5

Публикаций - 3, упоминаний - 11

Галактика Quantum и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1651 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
SAP SE 5334 1
Галактика - Корпорация 1479 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6878 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 784 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 362 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 819 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 491 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 392 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 310 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 297 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 530 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1327 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 393 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 410 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 13 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 534 1
Третьяков Илья 2 1
Мальков Антон 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1128 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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