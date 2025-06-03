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Галактика Quantum
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем 1
|21.11.2024
|GMCS и «Галактика» стали партнерами 5
|24.09.2024
|IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество 5
Галактика Quantum и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1651 2
|Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
|SAP SE 5334 1
|Галактика - Корпорация 1479 1
|IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 13 1
|CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 534 1
|Третьяков Илья 2 1
|Мальков Антон 45 1
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