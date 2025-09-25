Разделы

Третьяков Илья


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции 1
25.09.2025 Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке 1
24.09.2024 IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество 1
02.04.2024 Илья Третьяков занял должность коммерческого директора IBS 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Третьяков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1679 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
Галактика - Корпорация 1495 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16686 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70988 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1119 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2325 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 371 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 307 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 419 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33134 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 449 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 818 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 570 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1794 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7108 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11143 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1478 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55489 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22124 1
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 18 1
Галактика Quantum 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153544 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9806 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1162 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19899 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50413 1
