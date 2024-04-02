Илья Третьяков занял должность коммерческого директора IBS

С 1 апреля 2024 г. Илья Третьяков назначен коммерческим директором российской группы компаний IBS. Новую роль он совмещает с должностью управляющего партнера сегмента «Финансовые институты». Об этом CNews сообщили представители IBS.

В задачи Ильи Третьякова как коммерческого директора IBS входит развитие и увеличение объема продаж компании, курирование руководителей дирекций по продажам, повышение эффективности подразделений, выстраивание системы взаимодействия и общих правил работы, участие в укреплении и формировании сильных команд по развитию бизнеса — подбор новых сотрудников, помощь в подготовке специализированных программ обучения и др.

«В группе компаний IBS долгое время не выделялась позиция коммерческого директора. Текущие изменения в организационной структуре связаны с масштабированием бизнеса. Подход к продажам в IBS постепенно трансформируется, система становится более сложной — многоканальной. Чем более сложной становится система продаж, тем больше она требует общего вектора развития, общих подходов и принципов работы, — сказал Илья Третьяков, коммерческий директор IBS. — В новой структуре важно выстроить работу так, чтобы действия сотрудников разных каналов подчинялись понятным и прозрачным правилам, были согласованы. Пока правила формируются и переходят в культуру, одна из моих главных задач — сделать коммуникацию между каналами более эффективной, чтобы вместе мы работали как единый слаженный механизм. Кроме того, как коммерческий директор я буду представлять компанию в сложных комплексных продажах и выступать гарантом исполнения IBS взятых на себя обязательств по реализации проектов».

IBS Илья Третьяков

Илья Третьяков работает в группе компаний IBS с 2019 г. С 2021 г. занимает должность управляющего партнера сегмента «Финансовые институты» и отвечает за развитие продаж, продуктового портфеля, отношений с заказчиками и партнерами, стратегию компании в области финансовых институтов. До этого, с 2016 по 2021 гг., занимал позицию коммерческого директора в ИТ-компании «Аплана Софтвер» (с 2019 г. стала частью IBS).

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Компания IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения, аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов и кибербезопасности.