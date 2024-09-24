IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество

Российская ИТ-сервисная компаний IBS и корпорация «Галактика», отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности, подписали двустороннее соглашение о расширении сотрудничества.

Двухстороннее соглашение позволит IBS и корпорации «Галактика» объединить усилия в реализации комплексных проектов по цифровизации крупных предприятий в сфере транспорта и других отраслей экономики на базе продуктов и решений компаний.

В частности, группа компаний IBS получила возможность предложить своим клиентам российскую импортонезависимую систему управления предприятием, построенную на базе технологий корпорации «Галактика» — платформы «Галактика Quantum», — с полностью обновленным технологическим стеком, поддерживающую модульный подход и композитную архитектуру, включающую продвинутые механизмы интеграции, веб-интерфейс, расширенную систему разграничения прав и полномочий, расширенный функционал и инструментарий для выполнения прикладных доработок любого уровня сложности и др., обеспечивающую исключительную надежность и впечатляющую скорость работы при существенно сниженных требованиях к аппаратной части, возможность постепенной поэтапной миграции с иностранного ПО и сохранения исторических данных.

Среди продуктов корпорации: «Галактика Quantum.ERP» — для решения текущих и стратегических управленческих задач современного предприятия, «Галактика Quantum.АММ», «Галактика Quantum.MES» — для планирования и управления производством от цифровой сети кооперации до цифрового рабочего места, «Галактика Quantum.ЕАМ» — для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики, а также многие другие.

Корпорация «Галактика», в свою очередь, получает индивидуальные коммерческие условия на платформу «Планета.», разработанную компанией IBS. «Планета.» — это российская платформа с широкими low-code-возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов, создания отраслевых моделей данных и рекомендательных систем корпоративного уровня.

На базе платформы реализованы такие продукты, как система управления мастер-данными «Планета. НСИ», система управления эффективностью деятельности предприятия «Планета. Бюджетирование», система бизнес-анализа «Планета. Аналитика». Платформа предоставляет открытый API и точки расширения ядровой функциональности, имеет современную масштабируемую и отказоустойчивую микросервисную архитектуру, а также экосистему модулей классов IdM, BPM, OLAP in-memory, ETL. Платформа «Планета.» и решения, реализованные на ней, зарегистрированы в Реестре отечественного ПО Минцифры России.

«Благодаря соглашению с корпорацией «Галактика» IBS расширяет собственную партнерскую сеть используемых решений в области ERP и сможет предложить заказчикам максимально выгодные условия. «Галактика» же получает доступ к нашим продуктам и сможет использовать их в своих проектах. Например, платформа «Планета. НСИ» актуальна для автоматизации ведения нормативно-справочной информации. Именно на ней реализовано импортонезависимое решение для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) в ОАО «РЖД». Мы планируем и дальше углублять наше сотрудничество. В ближайших планах — интеграция продуктов IBS в экосистему «Галактики», — сказал коммерческий директор IBS Илья Третьяков.

«Галактика» становится центром притяжения для топовых интеграторов и разработчиков бизнес-приложений. Мы планомерно реализуем стратегию построения экосферы партнерских решений и отраслевых компетенций для решения задач повышения эффективности крупнейших инфраструктурных предприятий российской экономики», — отметил председатель совета директоров корпорации «Галактика» Антон Мальков.