GMCS и «Галактика» стали партнерами

GMCS (входит в группу компаний «Максима») подписала партнерское соглашение с корпорацией «Галактика». Компании объединят усилия для реализации совместных проектов по цифровизации крупных промышленных предприятий и многопрофильных холдингов на базе обновленного продуктового стека корпорации «Галактика».

Приоритетным направлением сотрудничества является создание и продвижение отраслевых вертикальных решений на базе продуктов корпорации «Галактика» в области управления производством и учетными функциями предприятия, в том числе расчёта себестоимости продукции, материально-технического обеспечения, управления персоналом и регламентированного учета.

«Сотрудничество с одним из самых сильных интеграторов на рынке несомненно позволит расширить галактическую партнерскую сеть. Мы считаем, что объединение экспертизы наших компаний поможет крупным многопрофильным холдингам и промышленным предприятиям повысить технологическую независимость и улучшить эффективность управления с помощью новой цифровой платформы «Галактика Quantum», – отметил Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

Корпорация «Галактика» является одним из лидеров российского ПО в категориях ERP, MES, AMM (APS), EAM и ESB. В продуктовом портфеле компании: «Галактика Quantum.ERP» — для решения текущих и стратегических управленческих задач современного предприятия, «Галактика Quantum.АММ», «Галактика Quantum.MES» — для планирования и управления производством от цифровой сети кооперации до цифрового рабочего места, «Галактика Quantum.ЕАМ» — для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики, а также многие другие.

GMCS имеет опыт внедрения «тяжелых» ERP-систем в холдингах, а также интегрированных систем управления для крупных производственных предприятий полного цикла.

«GMCS внедряла решения «Галактики» еще 20 лет назад, а сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Мы одна из немногих компаний на рынке с подтвержденной экспертизой крупных масштабных внедрений в корпоративном сегменте, в том числе в области импортозамещения. При этом мы сохранили и пересобрали команды, которые занимались внедрением продуктов ушедших вендоров. Всё это позволяет предложить заказчикам эффективные корпоративные решения на базе продуктов «Галактики» и наших собственных разработок для совершенствования технологического развития предприятий», – сказала Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.