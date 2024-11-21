Созданы инструкции по взаимодействию модулей отечественных ERP

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» разработала интеграционный стандарт отечественных СУР (ERP). Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

АНО «НЦК ИСУ» начала разработку методологии для создания национальной системы управления ресурсами (СУР) в 2023 г. Создание интеграционного стандарта – один из важных этапов этого процесса. Стандарт позволит бизнесу существенно упростить интеграцию модулей СУР друг с другом и иными элементами ИТ-инфраструктуры.

О создании интеграционного стандарта глава АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион рассказал в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России.

В документе описаны инструкции по взаимодействию отечественных СУР между собой и с решениями других классов. Использовать эти способы АНО «НЦК ИСУ» рекомендует при работе со всеми российскими СУР. Также в стандарте приведены варианты обмена данными между модулями отечественных систем управления ресурсами и схемы внешнего взаимодействия этих модулей.

В ближайшие месяцы АНО «НЦК ИСУ» намерена инициировать общественное обсуждение документа, пригласив к дискуссии ведущих экспертов в области СУР, во втором квартале 2025 г. – утвердить его.

«Интеграционный стандарт позволит снизить расходы и время, которые необходимы для обеспечения гармоничного взаимодействия между модулями отечественных СУР. В результате компании смогут быстрее реализовывать бизнес-планы и реагировать на внешние факторы. Поэтому крайне важно, чтобы стандарт, с одной стороны, учитывал богатый опыт внедрения СУР организациями из различных отраслей, с другой – академические знания ведущих экспертов в этой области», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

Также в ходе заседания участники, в частности, обсудили вопросы тестирования и перехода компаний на россиские цифровые продукты и платформы, особенности применения госкорпорациями платформенного подхода, результаты их перехода на отечественное ПО, а также важность подготовки кадров для развития СУР.

Напомним, что АНО «НЦК ИСУ» в ходе работы над методологией для создания СУР также разработала перечень из более 200 технических и более тысячи функциональных требований к системе на основе пожеланий крупнейших компаний и госкорпораций.