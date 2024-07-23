Российская компания IBS создала для РЖД автоматизированную систему ведения НСИ на импортонезависимой платформе «Планета.НСИ»

Компания IBS в сжатые сроки обеспечила бесшовный переход на импортонезависимое решение для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) в ОАО «РЖД». Менее чем за восемь месяцев в рамках проекта была внедрена система на базе платформы «Планета.НСИ» — АС ЦНСИ-2, мигрированы справочники, используемые в рамках технологических процессов компании, и обеспечена интеграция со смежными системами. Об этом CNews сообщили представители IBS.

В рамках реализации стратегии по обеспечению цифрового суверенитета перед компанией РЖД стояла задача по переводу автоматизированных процессов ведения и учета нормативно-справочной информации на импортонезависимую платформу.

Александр Толгский, руководитель дирекции департамента «Государственные программы» IBS: «Лидирующая позиция ОАО «РЖД» в обеспечении технологического суверенитета накладывает на исполнителя большую ответственность при реализации проектов в сфере ИТ. Являясь объектом критической инфраструктуры, холдинг предъявляет жесткие требования к продуктам, на базе которых реализуются импортонезависимые решения. С учетом указанных обстоятельств успешное внедрение системы АС ЦНСИ-2, реализованной на базе собственного продукта компании IBS «Планета.НСИ», перевод в нее более 1400 технологических справочников и реализация типовых механизмов для взаимодействия со смежными информационными системами ОАО «РЖД» менее чем за восемь месяцев является предметом особой гордости компании IBS. Этот проект в очередной раз подтвердил, что в России умеют создавать и внедрять качественные высокопроизводительные решения, как минимум не уступающие по характеристикам иностранным аналогам, а по ряду характеристик и превосходящие их. Также хочу отметить, что без активного участия специалистов из ОАО «РЖД» и его дочерних обществ реализовать такой масштабный проект в столь сжатые сроки было бы невозможно. Мы благодарим коллег за всестороннюю поддержку и помощь в реализации».

В АС ЦНСИ-2 ведутся общероссийские и межгосударственные классификаторы, а также отраслевые технологические справочники: классификаторы модели железнодорожной сети, классификаторы транспортной инфраструктуры, перевозочного процесса, локомотивного и вагонного хозяйств, классификаторы Единой электронной карты РЖД и т.д. Справочники используются в процессах управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями, управления железнодорожными станциями в части грузовой работы, технического обслуживания, движения подвижного состава и во многих других процессах ОАО «РЖД». В рамках проекта реализована интеграция с большинством отраслевых автоматизированных систем ОАО «РЖД», в том числе с системами, внесенными в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктурой России (АСУ «Экспресс» нового поколения, АСУ СТ НП, АС ГИД НП и др.). Также информация из АС ЦНСИ-2 передается в Таможенные органы, в ИС Минтранса, используется в Корпоративном информационном хранилище и отчетности.

«Российские железные дороги считают данные одним из своих важнейших активов, поэтому системное ведение нормативно-справочной информации и управление качеством наших мастер-данных является приоритетом ИТ-блока компании. Использование решений иностранных вендоров для автоматизации функций ведения справочников во множестве технологических систем РЖД несло существенные риски выхода из строя общесистемного программного обеспечения, а также обострило вопрос информационной безопасности. Проект перевода справочников и классификаторов ОАО «РЖД» на отечественную импортонезависимую платформу был в фокусе особого внимания еще и потому, что от его своевременной и четкой реализации в немалой степени зависели сроки по смежным проектам по импортозамещению производственных систем», — сказал начальник департамента информатизации ОАО «РЖД» Кирилл Семион.

По его словам, в компании было принято решение о создании новой версии автоматизированной системы ЦНСИ, реализованной на базе цифровых продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России, и отвечающей всем требованиям РЖД к решениям такого класса. На старте проекта было принято решение провести анализ включенных в реестр отечественного программного обеспечения продуктов, а затем предложить разработчикам пройти комплексное тестирование в соответствии с методикой ОАО «РЖД» и подтвердить возможность применения своего решения как в части показателей назначения, так и в части предоставляемых продуктом функциональных возможностей.

По функциональным характеристикам и производительности под нагрузкой продукт компании IBS показал наилучшие результаты по сравнению с другими решениями из реестра отечественного ПО. Тестирование также доказало, что платформа «Планета.НСИ» соответствует требованиям надежности, предъявляемым ОАО «РЖД», и отвечает требованиям по импортозамещению: имеет свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ в Роспатенте и включена в Единый реестр российских программ Минцифры России.

После принятия ОАО «РЖД» решения о реализации проекта на базе платформы «Планета.НСИ» команда IBS, состоявшая из более 140 специалистов, менее чем за восемь месяцев обеспечила внедрение решения и его адаптацию под требования ОАО «РЖД». В результате работ был сформирован электронный банк нормативно-справочной информации, используемой для обеспечения технологических процессов компании, осуществлена миграция 1400 справочников и подключены автоматизированные системы ОАО «РЖД», являющиеся источниками и потребителями нормативно-справочной информации.

Кроме того, специалисты компании IBS разработали необходимую методологическую документацию, регламентирующую процедуры ведения и поддержания в актуальном состоянии нормативно-справочной информации в структурных подразделениях ОАО «РЖД». Введение АС ЦНСИ-2 позволяет обеспечить целостность и непротиворечивость предоставляемых данных, а также быструю масштабируемость — увеличение количества справочников, систем-источников и систем-потребителей.

Таким образом, компания IBS осуществила успешную миграцию унаследованной системы ведения НСИ ОАО «РЖД» и самих данных с решения иностранного вендора на новую российскую платформу, что позволило ОАО «РЖД» получить высокопроизводительное защищенное решение, отвечающее современным тенденциям и требованиям к продуктам для управления основными данными, а также обеспечить соответствие требованиям постановления правительства России от 22 августа 2022 г. N 1478.