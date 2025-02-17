Linx подписал соглашение с МТУСИ о стажировке для студентов

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) начали сотрудничество, направленное на развитие практических компетенций начинающих специалистов в сфере облачных и сетевых технологий.

МТУСИ – один из ведущих российских вузов в области информационных технологий, телекоммуникаций, радиотехники и информационной безопасности. В учебном заведении проходят обучение более 13 тыс. студентов. Подготовку учащихся и научную деятельность в вузе ведут более 500 педагогов и исследователей.

В рамках сотрудничества в феврале 2025 г. Linx открывает набор студентов старших курсов МТУСИ на стажировку. Учащиеся смогут пройти оплачиваемую стажировку в облачном или сетевом отделе организации. Минимальная длительность программы составит три месяца. При успешных результатах у студентов будет возможность попасть в штат компании.

«Средний срок работы сотрудников в Linx составляет около 5 лет, что выше, чем в среднем в ИТ-компаниях, и мы прилагаем все усилия к сохранению и росту этого показателя. В условиях сильно перегретого рынка ИТ-специалистов мы видим большие перспективы во взращивании собственных кадров. Это довольно трудозатратный способ, требующий вовлечения нескольких опытных сотрудников в наставничество, но он приносит превосходные плоды, так как дает нам возможность оценить, насколько человек подходит нам по духу, подходу к работе, и увидеть, готов ли он развиваться как профессионал», – сказал Михаил Ветров, генеральный директор Linx.

«Современный специалист по результатам обучения в университете должен обладать актуальными практическими компетенциями, поэтому в МТУСИ уделяют пристальное внимание программам академической мобильности, стажировкам и практикам в компаниях-партнерах. Благодаря взаимодействию с Linx студенты смогут перенять опыт экспертов в области облачных и сетевых сервисов, поработать над реальными проектами, развить свой творческий потенциал и профессиональную насмотренность», – отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.