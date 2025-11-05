Аналитика: управление на основе данных станет отраслевым стандартом для промышленных предприятий на горизонте 5 лет

Strategy Partners, российская консалтинговая компания, при участии группы компаний «Цифра» проанализировала цифровизацию отечественной промышленности и перспективные технологии. Эксперты изучили ключевые решения и уровень их проникновения на промышленных предприятиях, определили драйверы, барьеры и сценарии применения.

Цифровые технологии становятся одним из основных конкурентных преимуществ российских промышленных предприятий. Распространению инноваций способствуют всесторонняя государственная поддержка, развитие отечественных цифровых решений, появление отраслевых стандартов сбора и обработки данных, стремление компаний наращивать операционную эффективность.

Однако, несмотря на высокие темпы развития технологий, уровень проникновения неравномерен. Среди основных барьеров цифровизации промышленности — последствия санкций, отсутствие единых стандартов внедрения, дефицит кадров и корпоративных бюджетов, низкий уровень цифровой культуры, ограничения служб информационной безопасности, а также ориентация руководств предприятий на проекты с окупаемостью до 2 лет.

При успешном преодолении барьеров в ближайшие 3–5 лет ожидается рост проникновения цифровых технологий и развитие стандартов.

Технологии ML и Big Data демонстрируют высокий уровень зрелости. При этом проникновение остается небольшим — порядка 6% российских промышленных компаний применяли их в 2024 г. Среди ключевых функций — интеграция и очистка данных, обнаружение аномалий, предиктивная аналитика. Следующий шаг — внедрение AutoML-платформ и объяснимого ИИ.

Технологии машинного зрения, лежащие в основе решений для автоматизации и оптимизации производственных процессов через обработку визуальных данных, также демонстрируют относительно высокий уровень зрелости. Число российских промышленных предприятий, применяющих подобные продукты, выросло более чем вдвое с 2020 по 2024 г.: с 18,9 до 41,6%.

Технологии промышленного интернета вещей повышают энергоэффективность и производительность, сокращают эксплуатационные расходы и снижают количество аварийных остановок и техногенных экологических рисков. Число промышленных предприятий, применяющих технологии промышленного IoT в России, в 2024 г. составило 5649. В разработке сейчас технологии, связанные с работой в 5G-сетях, автоматической сертификацией продукции и автоматическим заказом материалов и запчастей.

Использование цифровых двойников для моделирования бизнес-процессов и управления ими пока еще не развито — проникновение технологии в промышленность менее 2%, при этом российские технологические наработки опережают мировые аналоги, которые, по сути, представляют собой доработанные имитационные модели, отмечают эксперты.

Генеративный ИИ также только начинает раскрывать потенциал, развиваясь в системах и методах обучения моделей. ИИ-ассистенты и ИИ-агенты выполняют рутинные операции, их применяют как чат-боты для поддержки управленческих решений на различных уровнях. Хотя технология и пользуется популярностью, до массовости ей ещё далеко: в 2024 г. ее проникновение в промышленности было на уровне 0,3%. Прогнозируемый CAGR 56,8% свидетельствует о начале экспоненциальной фазы роста.

Среди самых популярных сценариев использования технологий на российских промышленных предприятиях — автоматизированный мониторинг и предиктивная аналитика, оптимизация рутинных задач, поддержка управленческих решений, а также определение оптимальных технологических параметров.

Аналитики Strategy Partners проанализировали более 100 кейсов применения цифровых технологий среди российских и иностранных промышленных предприятий в различных сценариях с подтвержденными экономическими и операционными эффектами.

«На горизонте пяти лет data-driven-управление станет отраслевым стандартом, ускорится роботизация производственных процессов, а ИИ-копилоты закрепятся в поддерживающих функциях. Ключевые технологии частично выйдут на этап тиражирования — повсеместного распространения лучших стандартизированных решений. Основным драйвером ускорения цифровизации российской промышленности останется государство: субсидирование и поддержка отечественных разработчиков, требования к уровню применения технологий, а также формализация стандартов и развитие правового поля в области цифровых решений», — отметила директор практики «Промышленность и технологии» Антонина Бариева.

«В промышленности уже собраны колоссальные объёмы данных, но до 50% из них не используется. Осознанная работа с данными и построение управленческих моделей на их основе — это реальный источник эффективности, особенно когда ресурсы ограничены. Именно развитие этой культуры станет драйвером новой волны цифровизации отрасли. Важно и то, чтобы цифровые решения не оставались внутренними разработками крупных корпораций, а становились отраслевыми стандартами и были доступны средним и малым предприятиям», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.