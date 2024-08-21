«Цифра» запустила Учебный центр для клиентов и интеграторов

Группа компаний «Цифра», разработчик ПО для промышленности, запустила Учебный центр со специализированными обучающими программами. Различные учебные треки рассчитаны на клиентов, партнеров-интеграторов и студентов вузов, с которыми сотрудничает компания. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

На данный момент эксперты Учебного центра предлагают программы по работе с индустриальной цифровой платформой ZIIoT, предназначенной для разных отраслей промышленности. В дальнейшем «Цифра» планирует добавить обучение по другим продуктам: конструктору MES, ЛИМС, системе мониторинга производственного оборудования, а также диспетчеризации открытых и подземных горных работ. Весь процесс обучения происходит online.

«Все обучение по платформе состоит их трех уровней погружения: бесплатные онлайн-тренинги с обзором функционала и возможностей продукта, платные групповые программы сертификации с практическими заданиями на наших полигонах и с поддержкой тренеров, а также индивидуальные программы обучения, формирующиеся под запросы промышленной компании или интегратора для глубокого погружения под «капот» продукта», — сказал подробности директор Учебного центра Федор Арефьев.

Сочетание постоянного доступа к тренингам с базой знаний по работе с функционалом кросс-индустриальной цифровой платформы ZIIoT и регулярно проводимые программы сертификации с набором практических заданий и тестов дают возможность партнерам и клиентам сокращать время обучения специалистов по ключевым ролям.

На текущий момент сертификаты получили более 200 инженеров из различных компаний. Сертификация проводится по двум ключевым направлениям: «Инженер внедрения» и «Системный инженер». Участников сертификации на каждом этапе сопровождают квалифицированные тренеры «Цифры». Системные инженеры в учебном кластере Kubernetes учатся разворачивать и обновлять платформу ZIIoT, а также настраивать интеграции со смежными системами и мониторинг работы сервисов. Инженеры внедрения учатся конфигурировать промышленную платформу на реальном кейсе с полноценным эмулятором промышленных данных.

Еще один учебный трек – это обучение разработчиков прикладных приложений для встраивания в состав платформы ZIIoT. В платформе ZIIoT есть все необходимые инструменты для ведения собственной разработки. А на тренинге для разработчиков лидеры команды продукта рассказывают о том, как использовать эти инструменты и как работают сервисы самой платформы. Этот учебный трек востребован у технологических партнёров «Цифры». Уже более 170 разработчиков самостоятельно строят отраслевые сервисы на производствах крупнейших российских компаний, у которых внедрена платформа ZIIoT.

На данный момент к сервисам Учебного центра «Цифры» подключены уже более 2,3 тыс. специалистов из 40 крупных промышленных компаний, а также компаний-интеграторов. Среди них – ЕВРАЗ, УГМК, РМК, ММК, Еврохим, Сибур, Т1, Axenix, IBS, «Инфосистемы Джет» и др.

«Поздравляю Учебный центр с успешным стартом: с момента начала его работы сертифицированными специалистами стали более 200 инженеров. Мы не собираемся останавливаться и будем расширять набор учебных программ в сторону более глубокого погружения в функционал продуктов, запустим программы сертификации для разработчиков, а также сертификацию по прикладным продуктам», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.