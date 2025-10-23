«Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий

Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также группа компаний «ВестЛинк», разработчик высокотехнологичного программного обеспечения, договорились о партнерстве по развитию цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Основными целями партнерства станут разработка, модификация, внедрение и сопровождение современных программных продуктов, с применением технологий искусственного интеллекта.

Игнат Куденков, директор департамента развития продуктов на больших данных компании «Платформа ОФД»: «Ключевыми направлениями нашего сотрудничества станут обмен опытом и компетенциями, лучшими практиками в разработке программного обеспечения, применения ИИ. Взаимодействие будет строиться на принципах профессионализма и прозрачности. Подписание соглашения можно считать важным шагом в укреплении системы отечественного ПО, готовностью качественно отвечать на вызовы цифровой экономики».

Елена Балашова, вице-президент ГК «ВестЛинк»: «Наше партнерство направлено на создание инструментов, которые помогают российским компаниям принимать управленческие решения на основе данных. Цифровые продукты экосистемы «Цифрового управленца Linkage” позволяют производителям и ритейлерам в режиме реального времени видеть свои бизнес-показатели, сравнивать их с рынком, оценивать эффективность брендов и находить зоны роста. Мы верим, что развитие таких решений в связке с искусственным интеллектом сделает цифровое управление предприятиями не просто технологичным, а по-настоящему эффективным и прозрачным».