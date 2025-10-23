Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

«Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий

Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также группа компаний «ВестЛинк», разработчик высокотехнологичного программного обеспечения, договорились о партнерстве по развитию цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Основными целями партнерства станут разработка, модификация, внедрение и сопровождение современных программных продуктов, с применением технологий искусственного интеллекта.

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

Игнат Куденков, директор департамента развития продуктов на больших данных компании «Платформа ОФД»: «Ключевыми направлениями нашего сотрудничества станут обмен опытом и компетенциями, лучшими практиками в разработке программного обеспечения, применения ИИ. Взаимодействие будет строиться на принципах профессионализма и прозрачности. Подписание соглашения можно считать важным шагом в укреплении системы отечественного ПО, готовностью качественно отвечать на вызовы цифровой экономики».

Елена Балашова, вице-президент ГК «ВестЛинк»: «Наше партнерство направлено на создание инструментов, которые помогают российским компаниям принимать управленческие решения на основе данных. Цифровые продукты экосистемы «Цифрового управленца Linkage” позволяют производителям и ритейлерам в режиме реального времени видеть свои бизнес-показатели, сравнивать их с рынком, оценивать эффективность брендов и находить зоны роста. Мы верим, что развитие таких решений в связке с искусственным интеллектом сделает цифровое управление предприятиями не просто технологичным, а по-настоящему эффективным и прозрачным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

ФСБ будет контролировать работу «белых» хакеров в России

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще