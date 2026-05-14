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Горбатов Александр
СОБЫТИЯ
|14.05.2026
|МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу 1
|20.01.2025
|Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Горбатов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
|Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
|МТС Снежинка 23 1
|Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - RusMelt - серия металлопорошковых 3D-принтеров 1 1
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
|Пильщиков Александр 4 2
|Теплых Никита 1 1
|Пильщикова Ирина 1 1
|Певнева Наталья 1 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Артемьев Олег 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.