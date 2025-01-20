Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166263
ИКТ 12986
Организации 10190
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24917
Персоны 70425
География 2714
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Теплых Никита



20.01.2025 Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Теплых Никита и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 44 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2142 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 223 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще