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«Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных

Тюменская ИТ-компания «Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных. Сделка позволила компании расширить продуктовый портфель и выйти на рынок корпоративной аналитики с решением «Слайдер Данные». Об этом CNews сообщили представители компании «Слайдер Презентации»

Новый продукт «Слайдер Данные» представляет собой плагин для отечественного табличного редактора «P7-Офис», предназначенный для работы с данными. Он позволяет пользователям подключаться к различным источникам — от PostgreSQL до Oracle — и обрабатывать информацию внутри привычного офисного ПО.

Функционал аналогичен решениям Microsoft Power Query и Power Pivot, но адаптирован под специфику российского рынка: локализацию, нормативные требования и типовые бизнес-процессы компаний.

Интеграция с «P7-Офис» обеспечивает удобство использования как для опытных аналитиков, так и для сотрудников без технической подготовки. Это снижает риск ошибок и повышает общую эффективность работы с данными.

Евгений Расюк, основатель «Датаконс» и product owner «Слайдер Данных», обладает опытом в data engineering, проектном управлении и внедрении систем EPM/CPM, он также ранее занимал пост амбассадора Oracle ACE в России.

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Цель сделки: создать комплексное решение для корпоративного сегмента.

По словам Григория Попова, генерального директора и основателя «Слайдер Презентации», цель инвестиции — предоставить клиентам комплексное решение, объединяющее визуализацию данных и их обработку в одной экосистеме. «Запуск «Слайдер Данных» — это шаг к тому, чтобы наши клиенты могли быстрее извлекать ценность из информации. Мы строим платформу, которая работает внутри корпоративной среды и заменяет импортные аналоги», — отметил Григорий Попов.

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