«Ред Софт», «Слайдер» и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики программного обеспечения «Ред Софт», «Слайдер» и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве.

Ключевой площадкой для реализации совместных усилий станет «Слайдер Акселератор» – платформа для поддержки и развития стартапов, создающих импортозамещающее программное обеспечение. В фокусе сотрудничества – разработка офисных приложений, инструментов автоматизации бизнес-процессов, надстроек для «Р7 офис», а также их адаптация и оптимизация для операционной системы «Ред ОС». Совместная деятельность «Ред Софт», «Слайдер» и «Р7» будет направлена на развитие ИТ-инфраструктуры российских компаний.

«Для нас партнерство с «Ред Софт» и «Р7» – это возможность получать от рынка ключевую потребность в функциональных решениях, которые нужны здесь и сейчас», – сказал Григорий Попов, генеральный директор «Слайдер Презентации».

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

«Мы вместе с партнерами – компаниями «Слайдер Презентации» и «Ред Софт» – планируем совместно создать решения, способные повысить эффективность работы сотрудников нефтегазовой отрасли и обеспечить технологическое лидерство России в области цифровых технологий. Эта инициатива станет частью нашей стратегии развития сообщества ИТ-энтузиастов на базе Р7», – сказала Ирина Милёшина, руководитель департамента маркетинга «Р7».

«Основная цель подписанного соглашения – развитие отечественной ИТ-экосистемы. Совместная работа с нашими партнерами – компаниями «Слайдер» и» Р7» позволит нам расширить ассортимент интегрированных в «Ред ОС» решений и предложить нашим заказчикам эффективные отечественные инструменты для оптимизации бизнеса», – отметил Иван Ивлев, заместитель директора департамента продаж «Ред Софт».

