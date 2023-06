Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса

Поставщик решений на базе речевых технологий VS Robotics (бренд компании «АБК») разработал платформу VS ICE, позволяющую совершать автоматизированные обзвоны по клиентской базе. Платформа подходит для любой компании из сегмента малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании VS Robotics.

Отличительная особенность платформы – готовые к использованию скрипты для любых потребностей бизнеса: от простых с напоминанием о необходимом действии до сложных продающих с мотивацией и обработкой возражений. На текущий момент платформа содержит 32 готовых скрипта с разными сценариями диалога робота с клиентом. Это универсальные сценарии, которые охватывают все самые частотные ситуации взаимодействия компаний и потребителей их продуктов/услуг. А также более 700 сложных специализированных скриптов, которые предлагаются для использования на платформе по запросу.

Использование платформы VS ICE позволяет информировать клиентов о новых услугах и спецпредложениях, снижать нагрузку на персонал, повышать качество обслуживания клиентов и конверсию продаж, проводить опросы и исследования, оценивать качество обслуживания и лояльность клиентов, собирать необходимую статистику и обратную связь.

Благодаря технологии гибридного синтеза, комбинирующего предзаписанные и синтезированные фразы, речь робота практически неотличима от человека, тем самым не вызывает негативные эмоции у собеседника.

«Используя платформу VS ICE, можно запустить обзвон клиентов в течение одного дня, не имея специальных навыков и знаний языка программирования. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе, выбрать скрипт, настроить телефонию и загрузить клиентскую базу. Мы создали голосового робота, по-настоящему доступного малому и среднему бизнесу, стоимость которого на старте запуска платформы составляет 1,95 руб. за минуту разговора», — сказал руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

Команда VS Robotics планирует расширять функционал новой платформы, а также библиотеку скриптов. В случае, если пользователь не нашел для себя подходящего шаблона, а необходимый скрипт будет универсален для других компаний, то разработчик сделает его бесплатно. Кроме того, пользователям платформы предоставляется 500 минут для ее тестирования.

«Скрипты для пользователей создаются командой экспертов, разработавшей уже более тысячи скриптов. Платформа VS ICE уже содержит все передовые разработки нашей компании, полностью построенные на собственных технологиях: более 10 собственных голосов робота-оператора, распознавание речи, мощная система предиктивного автообзвона, возможности разбирать и понимать фамилии имена отчества, время и даты, числа в любых вариациях, адреса, номера телефонов и многое другое», — сказал руководитель развития платформы VS ICE и робота-оператора VS Robotics Григорий Попов.