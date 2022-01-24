«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»

«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» — сервисной компании, обеспечивающей работу предприятий группы НЛМК и транспортного холдинга. «Крок» также поддерживает данную инфраструктуру, на базе которой работают бизнес-критичные приложения: HR-система, система транспортной логистики, электронные архивы, платформы роботизации и др. Сервисный контракт заключен на пять лет. Благодаря ему уже повышена экономическая эффективность использования инфраструктуры на 14% благодаря гибкому наращиванию ресурсов по мере потребности. Также обеспечен должный уровень информационной безопасности.

В основе инфраструктуры ЦКР лежит платформа HPE Greenlake, предоставляемая по модели «Все как услуга». Ее суть заключается в отсутствии первоначальных инвестиций — клиент устанавливает программно-аппаратный комплекс на своей территории, обеспечивая тем самым соответствие требованиям служб безопасности. Но при этом оплачивает только по факту использованные ресурсы согласно отчетам биллинга. Оперативное расширение мощностей (путем добавления новых дисков, памяти и т.д.) проводится сервис-провайдером по запросу.

Компания «Крок» предоставляет ЦКР виртуальную инфраструктуру, контролируя ее работоспособность в режиме 24х7, масштабирует, настраивает среду, заменяет вышедшие из строя запчасти. Также в число работ, оказываемых «Крок», входит проактивная поддержка: мониторинг производительности и утилизации ресурсов, контроль обновлений ПО, планирование замены оборудования после завершения его жизненного цикла.

«Мы видим тренд на облачные услуги, но вместе с тем понимаем, что публичным облаком не решить весь спектр корпоративных задач. Например, часть критичных систем мы просто не можем вывести за свой периметр. В то же время гибридное облако, созданное благодаря проекту с «Крок» и Hewlett Packard Enterprise, снимает ограничения и позволяет нам более эффективно работать с ресурсами. У подобных услуг огромный потенциал», — сказал Денис Абраменко, заместитель генерального директора — начальник управления ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности.

Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции Безопасность

«В таких технологически сложных и кастомизированных под требования заказчика проектах мы привлекаем самых квалифицированных сервис-инженеров «Крок», а также архитектора ИТ-инфраструктуры. Он консультирует клиента по вопросам развития ИТ-систем. При этом все коммуникации по возникающих вопросам идут через персонального менеджера проекта. Это единая точка входа для ЦКР. Благодаря ей удается быстрее отработать инциденты с желаемым результатом», — сказала Наталия Сляднева, руководитель направления сервиса вычислительных систем компании «Крок».

«Успех этого проекта в грамотном подборе компонентов: адаптивной и экономичной ИТ-платформы от HPE и компетенций «Крок» — команды с многолетним опытом поддержки вычислительных систем и одного из наших стратегических партнеров», — отметил Григорий Попов, директор по работе с партнерами, «НРЕ Россия».