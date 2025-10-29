Minervasoft: спрос на проекты менеджмента знаний вырос в два раза в 2025 году

Российский бизнес наращивает инвестиции в системное управление знаниями, смещая фокус с простого внедрения ИТ-инструментов на комплексную работу с процессами и корпоративной культурой. По оценкам экспертов Minervasoft, за девять месяцев 2025 г. спрос на внедрение систем управления знаниями и смежные услуги вырос в два раза год к году, а трудоемкость проектов увеличилась на 80%. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Рост запросов на внедрение менеджмента знаний со стороны крупного и среднего бизнеса обусловлен несколькими факторами. Во-первых, избыток данных и ИT-систем мешает эффективно использовать ресурсы предприятия. Сотрудники работают с неактуальной и разрозненной информацией, которая хранится в сетевых папках, корпоративных wiki, таких как Confluence, и самописных решениях. Менеджмент знаний помогает создать единый источник правды, устранить дублирование статей, стандартизировать бизнес-процессы и сократить количество ошибок.

Во-вторых, на фоне дефицита квалифицированных кадров компании ищут различные способы сохранения и масштабирования экспертизы. Фиксация критически важной информации, передача опыта между поколениями, гибкое обучение на основе знаний повышают производительность команд без дополнительного найма и вдвое ускоряют онбординг и адаптацию.

Кроме того, нестабильная экономическая ситуация вынуждает компании оптимизировать затраты и инвестировать в цифровые активы с измеримой отдачей. Локальное внедрение ИТ-систем, как правило, не решает накопившиеся проблемы, напротив — только усугубляет их. Поэтому бизнес смещает фокус на запуск культуры и процессов, понимая, что комплексный подход ускоряет окупаемость внедрения и приводит к конкретным бизнес-эффектам. В 2025 г. компании чаще выделяют зоны ответственности, связанные с менеджментом знаний, и разрабатывают KPI, тем самым обеспечивая жизнеспособность системы после завершения проекта.

Еще одним драйвером спроса становится тотальная цифровая трансформация бизнеса и интерес к искусственному интеллекту. Согласно оценкам международных аналитиков, до 70-80% проектов внедрения ИИ терпят неудачу из-за низкого качества данных. Россия — не исключение. Осознание того, что хаотичные данные — главное препятствие для эффективного внедрения GenAI-решений, вынуждает бизнес заранее готовить информационную среду и создавать качественный фундамент для подключения ИИ-агентов.

При этом одновременно с ростом спроса на внедрение менеджмента знаний увеличиваются и масштабы проектов. Например, еще несколько лет назад перенос 500 статей в новую систему считался крупным проектом. Сегодня же стандартный объем — от 5 тыс. статей, а в некоторых компаниях необходимо мигрировать до 10-12 тыс. материалов.

«Мы наблюдаем, как бизнес-запрос эволюционирует от простого “хотим новую базу знаний” до комплексного “хотим управляемую и живую систему”, — сказал Денис Кучеров, директор проектов Minerva Result в компании Minervasoft. — Сегодня клиенты приходят с более осознанным, хотя подчас и более осторожным подходом. Они понимают, что технология — лишь вершина айсберга. Успех на 80% зависит от грамотно выстроенных процессов и корпоративной культуры, где ценность обмена знаниями заложена в ДНК компании. Именно этот системный подход, а не просто смена платформы, позволяет превратить информационный хаос в стратегическое преимущество и заложить фундамент для будущей автоматизации».