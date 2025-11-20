Разделы

Цифровизация
|

I-SYS и Chatme.ai объявляют о стратегическом партнерстве для создания интеллектуальных бизнес-решений

Российская компания I-SYS, специализирующаяся на создании комплексных бизнес-решений для автоматизации, а также разработке решений на базе ИИ, и компания Chatme.ai, разработчик платформы для создания и управления чат-ботами и голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта, объявляют о старте стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители I-SYS.

В рамках сотрудничества компании объединят свои технологические экспертизы для создания новых клиентских сервисов и систем автоматизации внутренних бизнес-процессов. Интеграция инструментов Chatme.ai в бизнес-решения I-SYS позволит предложить рынку комплексную платформу для создания ИИ-агентов, интегрированных в различные бизнес-процессы и решения на базе платформы DocTrix, например:

– Интеллектуальная техническая поддержка: Автоматизация обработки обращений клиентов с помощью ИИ-помощников, способных решать до 80% типовых запросов.

– Автоматизация HR и внутренних процессов: Внедрение голосовых и чат-ботов для ответов на вопросы сотрудников, обработки заявок и управления расписаниями.

– Автоматизация документооборота: Анализ, оптимизация процессов согласования документов, и т.п.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

«Мы видим растущий спрос со стороны крупного бизнеса на включение интеллектуальных сервисов в решения, которые автоматизируют взаимодействие с клиентами и сотрудниками. Партнерство с Chatme.ai, чья платформа демонстрирует впечатляющую гибкость конфигурирования и глубину понимания естественного языка, — это логичный шаг в развитии нашего портфолио. Вместе мы сможем предлагать нашим клиентам действительно готовые к работе “под ключ” ИИ-продукты», — сказал Аркадий Золотовицкий, директор I-SYS.

«Для нас сотрудничество с таким опытным интегратором, как I-SYS, — это возможность масштабировать наши технологии и вывести их на новый уровень. Благодаря глубокой экспертизе I-SYS в области внедрения сложных ИТ-систем, наши ИИ-решения смогут эффективно работать в инфраструктуре крупнейших компаний страны, принося им ощутимую бизнес-ценность», — отметила Карина Салимова, директор по развитию отношения с клиентами Chatme.ai.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще