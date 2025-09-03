DocTrix Platform: августовский релиз

Компания I-SYS обновила свой флагманский продукт – low-code платформу DocTrix. Появилось сразу несколько новых возможностей и улучшений системы. Об этом CNews сообщили представители I-SYS.

Поддержка динамической стратегии определения департаментов и ролевых групп для SSO пользователей

Функция позволяет пользователям реализовать настройку доступа с единой точкой входа (SSO). Это упрощает управление правами доступа, улучшает безопасность и позволяет более точно настраивать рабочие процессы в зависимости от ролей сотрудников и их департаментов.

Настройка количества колонок с задачами в компоненте «Карточки задач»

Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, сколько колонок с задачами отображать в редакторе форм. Это позволяет адаптировать интерфейс под индивидуальные предпочтения и повысить эффективность работы, упрощая управление задачами и визуализируя нагрузку команды.

Ряд настроек для компонента «Таблица» в редакторе форм

Разработчики представили новые настройки для компонента «Таблица», которые позволяют более точно настраивать отображение данных. Пользователи могут адаптировать структуру таблиц под свои нужды, что обеспечивает более удобный доступ к информации и повышает производительность.

Добавление компонента «Карта» в группе «Представления сущностей»

Новый компонент «Карта» предоставляет пользователям возможность визуализировать данные географически. Это особенно полезно для анализа распределения ресурсов, планирования маршрутов и представления информации в удобном формате, что облегчает принятие решений на основе пространственных данных.

Настройки для отображения численных индикаторов на компоненте «Вкладки»

Новые настройки на компоненте «Вкладки» позволяют пользователям добавлять численные индикаторы, что упрощает мониторинг ключевых показателей и улучшает визуализацию данных. Это поможет менеджерам быстрее принимать решения на основе текущих показателей и следить за выполнением задач.

Возможность копирования/вставки действий на формах

Разработчики внедрили функцию копирования и вставки действий на формах, что ускоряет процесс работы с повторяющимися задачами. Эта функция экономит время и снижает вероятность ошибок, позволяя пользователям сосредоточиться на более важных аспектах их работы.