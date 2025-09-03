Разделы

ПО Софт
|

DocTrix Platform: августовский релиз

Компания I-SYS обновила свой флагманский продукт – low-code платформу DocTrix. Появилось сразу несколько новых возможностей и улучшений системы. Об этом CNews сообщили представители I-SYS.

Поддержка динамической стратегии определения департаментов и ролевых групп для SSO пользователей

Функция позволяет пользователям реализовать настройку доступа с единой точкой входа (SSO). Это упрощает управление правами доступа, улучшает безопасность и позволяет более точно настраивать рабочие процессы в зависимости от ролей сотрудников и их департаментов.

Настройка количества колонок с задачами в компоненте «Карточки задач»

Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, сколько колонок с задачами отображать в редакторе форм. Это позволяет адаптировать интерфейс под индивидуальные предпочтения и повысить эффективность работы, упрощая управление задачами и визуализируя нагрузку команды.

Ряд настроек для компонента «Таблица» в редакторе форм

Разработчики представили новые настройки для компонента «Таблица», которые позволяют более точно настраивать отображение данных. Пользователи могут адаптировать структуру таблиц под свои нужды, что обеспечивает более удобный доступ к информации и повышает производительность.

Добавление компонента «Карта» в группе «Представления сущностей»

Новый компонент «Карта» предоставляет пользователям возможность визуализировать данные географически. Это особенно полезно для анализа распределения ресурсов, планирования маршрутов и представления информации в удобном формате, что облегчает принятие решений на основе пространственных данных.

Настройки для отображения численных индикаторов на компоненте «Вкладки»

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Новые настройки на компоненте «Вкладки» позволяют пользователям добавлять численные индикаторы, что упрощает мониторинг ключевых показателей и улучшает визуализацию данных. Это поможет менеджерам быстрее принимать решения на основе текущих показателей и следить за выполнением задач.

Возможность копирования/вставки действий на формах

Разработчики внедрили функцию копирования и вставки действий на формах, что ускоряет процесс работы с повторяющимися задачами. Эта функция экономит время и снижает вероятность ошибок, позволяя пользователям сосредоточиться на более важных аспектах их работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: