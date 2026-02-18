Разделы

Подтверждена совместимость продуктов «МойОфис SDK» и DocTrix Platform

Российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» и I-Sys, разработчик платформы DocTrix, объявили о завершении успешного тестирования и официальном подтверждении совместимости «МойОфис SDK» и DocTrix Platform. За счет интеграции двух продуктов пользователи получают возможность работать с файлами через единый интерфейс, не переключаясь между приложениями.

Благодаря интеграции «МойОфис SDK» в экосистему DocTrix Platform редактировать документы docx, xlsx, pptx и других форматов, поддерживаемых «МойОфис», можно непосредственно в интерфейсе DocTrix. Пользователи имеют возможность применять привычные инструменты форматирования, вставки таблиц, диаграмм и иных элементов. Совместимость двух решений также помогает обеспечивать единообразие оформления документов в рамках корпоративной среды.

Оба продукта входят в реестр российского программного обеспечения, что полностью соответствует требованиям импортозамещения и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности. Кроме того, «МойОфис SDK» предоставляет широкие возможности кастомизации под специфические бизнес-процессы заказчика. Совместное решение «МойОфис» и I-Sys может быть масштабировано и адаптировано под потребности как малого бизнеса, так и крупных предприятий с распределенной инфраструктурой.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«МойОфис SDK» позволяет таким компаниям как I-Sys быстро и эффективно усиливать свои решения возможностями офисного ПО. Благодаря подтвержденной совместимости продуктов «МойОфис» и I-Sys пользователи DocTrix могут работать с документами в привычном и удобном интерфейсе редакторов «МойОфис», а компании получают полностью отечественное, безопасное и масштабируемое решение для корпоративного документооборота», – сказал руководитель группы управления продуктом «Веб-редакторы» в «МойОфис» Антон Сутягин.

«Интеграция с «МойОфис SDK» открывает новые возможности для наших пользователей. Теперь они могут редактировать документы в привычном формате, не выходя из DocTrix Platform. Это существенно повышает эффективность рабочих процессов и упрощает внедрение цифровых решений», – сказал исполнительный директор компании I-Sys Аркадий Золотовицкий.

