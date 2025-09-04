Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Краснодарский край Туапсинский район Туапсе
СОБЫТИЯ
|04.09.2025
|
«МегаФон» прокачал сеть в Туапсинском районе Кубани
щили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование в Туапсе, Небуге, Ольгинке, Джубге и Бжиде. Территории, где прошли работы, включают жилые дома
|07.09.2021
|
ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти»
вязи компании «Транстелеком» создана сетевая инфраструктура таких нефтеперерабатывающих предприятий Туапсе как «РН-Морской терминал Туапсе» и «РН-Туапсинский НПЗ». В рамках договора ТТК
|31.10.2016
|
«Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С»
е «1С». «Туапсинский морской торговый порт» — основной оператор незамерзающего глубоководного порта Туапсе (Краснодарский край), предоставляет полный спектр услуг по перевалке нефтеналивных и с
|27.08.2015
|
«Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе
Компания «Мегафон» завершила плановую модернизацию сетей 4G в Анапе и Туапсе, увеличив на 20% пропускную способность каналов связи и скорости интернет-доступа. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Специалисты «Мегафона» провели технические работы на 40 базовых ст
|10.06.2004
|
"Корус Консалтинг" внедрил систему бюджетирования в туапсинском порту
вателями Geac Performance Management. В рамках проекта «Корус Консалтинг» провел обучение персонала Туапсинского морского торгового порта, что дало сотрудникам предприятия все необходимые знани
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Яковлева Елена 20 6
|Холодов Андрей 58 5
|Ласкавый Сергей 25 4
|Артемьев Денис 14 3
|Симонов Сергей 11 3
|Маслеха Анастасия 4 3
|Мотлях Константин 31 2
|Ишутин Юрий 3 2
|Короб Анна 3 2
|Хачатуров Георгий 3 2
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Зорин Алексей 6 1
|Марухин Алексей 7 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Липатов Сергей 34 1
|Козерод Сергей 38 1
|Соловьев Виталий 53 1
|Дегтярев Валерий 16 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Кондраков Денис 11 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Гориславцева Инна 5 1
|Пинькевич Андрей 1 1
|Дулепа Сергей 1 1
|Хилов Дмитрий 2 1
|Липилин Дмитрий 1 1
|Давидко Дмитрий 1 1
|Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
|Филимонова Наталья 1 1
|Ефанов Алексей 1 1
|Юркова Ольга 18 1
|Ткач Наталья 1 1
|Оганянц Юрий 4 1
|Самойлов Аркадий 4 1
|Погорелов Анатолий 1 1
|Глазкова Анна 2 1
|Бердников Вячеслав 1 1
|Лобашев Денис 1 1
|Муромская Ирина 1 1
|Бородавченко Виктория 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481401, в очереди разбора - 724455.
Создано именных указателей - 203116.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.