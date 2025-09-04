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Россия ЮФО Краснодарский край Туапсинский район Туапсе

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсинский район - Туапсе

СОБЫТИЯ


04.09.2025 «МегаФон» прокачал сеть в Туапсинском районе Кубани

щили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование в Туапсе, Небуге, Ольгинке, Джубге и Бжиде. Территории, где прошли работы, включают жилые дома

07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти»

вязи компании «Транстелеком» создана сетевая инфраструктура таких нефтеперерабатывающих предприятий Туапсе как «РН-Морской терминал Туапсе» и «РН-Туапсинский НПЗ». В рамках договора ТТК

31.10.2016 «Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С»

е «1С». «Туапсинский морской торговый порт» — основной оператор незамерзающего глубоководного порта Туапсе (Краснодарский край), предоставляет полный спектр услуг по перевалке нефтеналивных и с
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе

Компания «Мегафон» завершила плановую модернизацию сетей 4G в Анапе и Туапсе, увеличив на 20% пропускную способность каналов связи и скорости интернет-доступа. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Специалисты «Мегафона» провели технические работы на 40 базовых ст
10.06.2004 "Корус Консалтинг" внедрил систему бюджетирования в туапсинском порту

вателями Geac Performance Management. В рамках проекта «Корус Консалтинг» провел обучение персонала Туапсинского морского торгового порта, что дало сотрудникам предприятия все необходимые знани

Публикаций - 106, упоминаний - 123

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 17
МегаФон 11024 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Ростелеком 11077 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1478 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
ТТК Кавказ макрорегион 6 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
МТС - Кубань GSM 118 2
БУХта - Buhta 105 2
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 2
Cisco Systems 5385 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3231 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1522 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5110 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 11 2
Питерская группа связистов 441 1
РЖД Технологии - RZD Digital 38 1
Амтел-Сервис 37 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
ИнСАТ - 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Формоза - Formoza 179 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - СибЧелендж-Телеком - Красноярский GSM 14 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Imango - Иманго 1 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
CITIC Group 11 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 7
РЖД - Российские железные дороги 2112 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 4
Роснефть НК - нефтяная компания 565 4
Красная Роза - бизнес-центр Москва 112 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1095 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 2
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 2
Абрау-Дюрсо 24 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 246 2
Социальные гарантии 42 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Геометрия НПО 172 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 71 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Геокосмос 42 1
Первый Русский Пенсионный Фонд НПФ 1 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
МеТраКомБанк - Межрегиональный транспортный коммерческий банк 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 3
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Avaya Scopia 24 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1856 1
Hisense CS - мобильный телефон 4 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 189 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 32 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 188 1
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ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
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Короб Анна 3 2
Хачатуров Георгий 3 2
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Клинаичев Андрей 33 1
Липатов Сергей 34 1
Козерод Сергей 38 1
Соловьев Виталий 53 1
Дегтярев Валерий 16 1
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Хилов Дмитрий 2 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 799 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7748 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22144 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 14
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 363 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58684 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11020 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3232 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34445 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16424 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54299 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4631 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12094 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5867 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7121 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6113 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11794 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6205 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18483 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6874 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6914 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2760 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1937 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1022 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5727 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2139 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1322 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2598 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5569 4
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9016 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6245 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5992 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2888 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4785 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2378 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 883 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1922 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7995 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4066 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10608 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 3
Мобильные системы 118 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11617 1
Известия ИД 798 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4288 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 41 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
РАН - Российская академия наук 2148 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 4
ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Cisco Expo 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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