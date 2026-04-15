DocTrix Platform 1.9.0: удобный поиск, создание рабочих пространств и внешний доступ

Компания I-Sys объявляет о выходе нового релиза своей low-code платформы DocTrix Platform, направленного на повышение эффективности работы пользователей и гибкости корпоративных цифровых сред. Обновление упрощает навигацию, ускоряет поиск бизнес-данных и дает компаниям больше свободы в управлении контентом без привлечения разработчиков. Об этом CNews сообщили представители I-Sys.

Ключевое новшество релиза — Рабочие пространства. Это изолированные области внутри одного тенанта, которые настраиваются под конкретные команды, проекты или бизнес-функции. Новый функционал позволяет более структурированно подходить к организации порталов в больших компаниях, выделять отдельные информационные пространства для подразделений и юридических лиц, назначать внутри своих администраторов, кастомизировать внешний вид и управлять контентом, что еще больше приближает DocTriх к SharePoint и позволяет полностью создавать такие структуры порталов с сайтами и подсайтами.

В платформе также появился многоуровневый полнотекстовый поиск по бизнес-данным: быстрый — для мгновенного поиска информации, расширенный — для параметризованного поиска контента и фильтрации результатов, и точный — для поиска по заданным фильтрам в рамках конкретного бизнес-индекса. Это сокращает время на работу с данными и ускоряет поиск информации.

Теперь пользователям доступен новый тип страниц с markdown-разметкой внутри пространства, который позволяет делать структуру в формате Вики. Благодаря этому можно переносить и вести привычные Вики-порталы и базы знаний в DocTrix.

До релиза 1.9.0 единственным способом допуска внешнего пользователя без необходимости его создания через интеграции LDAP или SSO было создание настройки гостевого доступа. Теперь в рамках пространств предлагается альтернативное решение - публичный доступ к пространству. Он характеризуется тем, что для просмотра публичной части пространства не требуется какой-либо учетной записи, и сама сборка интерфейсной части платформы для работы в публичном доступе максимально облегчена для ускорения отрисовки контента.

Помимо этого, в обновленной версии платформы добавлены: новый компонент отображение файлов «Папка библиотеки» в редакторы страниц; возможность настройки кастомных иконок; компонент для проверки метаданных на заполненность.

«В этом релизе мы сделали акцент на реализации важных функций для замены SharePoint, управлении контентом, организации информации. Рабочие пространства и новый поиск позволяют компаниям выстраивать цифровую среду под свои процессы. DocTrix Platform становится еще более гибким инструментом для команд, которые хотят быстро получать результат без лишних затрат», — сказал Аркадий Золотовицкий, исполнительный директор I-Sys.