ГК Softline объявляет о партнерстве с разработчиком платформы для автоматизации бизнес-процессов i-Sys Labs

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале партнерства с российским разработчиком платформы для автоматизации бизнес-процессов OOO «Ай-Сис Лабс». Это позволит заказчикам ГК Softline получить доступ к облачной DPA платформе DocTrix Platform, с помощью которой можно автоматизировать документооборот, HR-процессы и ServiceDesk, а также быстро разрабатывать корпоративные приложения. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Облачная DPA платформа DocTrix Platform объединяет широкий набор инструментов, который закрывает множество бизнес-задач компании. Экосистема включает в себя: DocTrix Platform; DocTrix DocFlow (СЭД); DocTrix Service Desk; DocTrix HR; DocTrix Portal. В рамках партнерства ГК Softline будет продвигать как саму платформу, так и отдельные ее составляющие.

Решения i-Sys Labs конкурентоспособны и функциональны, так как разработаны специалистами с большой экспертизой по аналогичным системам зарубежных вендоров. Продукты созданы с ориентацией на потребности рынка и отвечают запросам конечных пользователей. При этом разработки являются полностью отечественными, и платформа включена в реестр ПО Минцифры. Поэтому DocTrix Platform подходит для компаний, реализующих программу импортозамещения.

Одними из ключевых преимуществ платформы является простота в использовании и высокая совместимость с другими решениями. При необходимости ее можно самостоятельно настраивать и масштабировать, а также интегрировать с другими продуктами из портфеля ГК Softline.

Благодаря сотрудничеству ГК Softline разовьет экспертизу в области решений для автоматизации бизнес-процессов. i-Sys Labs, в свою очередь, сможет освободить часть ресурсов для разработки новых продуктов путем развития партнерской сети.

«Подобные платформы в наше время должны быть в каждой компании, независимо от объема бизнеса. DocTrix Platform позволит автоматизировать большой список задач, связанных с обработкой и поиском документации, облегчая доступ к сервисам и информационным ресурсам компании. Подобных решений на нашем рынке немало, но DocTrix Platform отличается своей гибкостью, скоростью работы, простотой в освоении и безопасностью», — сказал Никита Корчагин, руководитель направления графического ПО ГК Softline.

«Для нас представляет большую ценность возможность работать с таким опытным и уважаемым партнером, как ГК Softline. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет перед обеими компаниями новые горизонты и приведет к созданию инновационных продуктов и решений, которые будут способствовать цифровой трансформации наших клиентов и партнеров, — сказала Юлия Ерина, коммерческий директор i-Sys Labs. — Впереди нас ждут новые вызовы и задачи, и мы готовы с гордостью и ответственностью решать их совместно с нашими партнерами».

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica, группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.

i-Sys Labs — компания по разработке высокотехнологичного заказного и тиражируемого программного обеспечения. Центры разработки расположены в Самаре и Тольятти. Флагманский продукт i-Sys Labs — DPA DocTrix Platform — low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов без дорогостоящих разработчиков и капитальных затрат, позволяющая автоматизировать документооборот, HR-процессы и Service Desk, а также быстро разрабатывать корпоративные приложения. Платформа входит в реестр российского ПО. DocTrix — полноценная замена экосистемы Microsoft SharePoint.