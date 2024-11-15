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Вышло масштабное обновление DPA DocTrix Platform

В начале ноября 2024 г. компания I-SYS выпустила новый релиз своей флагманской платформы - DPA DocTrix Platform, версия 1.8.0. Одним из главных новшеств стала поддержка совместной работы с документами без ухода от Microsoft Office и полностью переработанный дизайнер форм и страниц. Об этом CNews сообщили представители I-SYS.

В продукте завершен переход от устаревшего дизайнера карточек к новому редактору экранных форм. Выпуск обновленного редактора завершает длительную последовательную работу по обновлению и унификации редакторов форм документов и CMS страниц. Особенностью нового редактора стала возможность подключать внешние источники данных для настройки форм и построение форм без привязки к спискам и сущностям платформы. Данный подход предоставляет пользователям DocTrix возможность снизить зависимость от ограничений платформы, что в свою очередь позволяет им создавать максимально индивидуализированный интерфейс, соответствующий их конкретным задачам и требованиям.

Важной частью релиза 1.8.0 является обновленный функционал работы с новостями. Теперь пользователи могут создавать различные новостные каналы в рамках своей организации, что значительно упрощает процесс модерирования и публикации новостей. Были внедрены инструменты для настройки самих новостей, что позволяет сделать информацию более доступной и актуальной для целевой аудитории. Также в релиз были добавлены новые виджеты, которые расширяют возможности работы с новостями.

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Цифровизация

Для упрощения реализации процессов не базе платформы специалисты I-SYS разработали подробное руководство по настройке бизнес-процессов для специалистов по внедрению. Этот документ представляет собой полноценный учебник по методологии разработки, насчитывающий от 150 до 200 страниц с детальными примерами и рекомендациями. Он находится в открытом доступе.

Разработчики и продолжают развивать функционал работы с библиотеками документов. В данном релизе был переработан подход к внутреннему и публичному шарингу файлов, что открывает новые горизонты для обмена информацией и совместной работы. Пользователи смогут более гибко управлять доступом к документам и делиться ими с коллегами и партнерами. Для поддержки различных сценариев совместной работы в платформе реализована возможность одновременного использования нескольких сервисов совместной работы: Libra Office, Microsoft Office, «МойОфис» или «Р7 Офис». Это позволяет бизнесу реализовать плавный переход на российские офисные продукты и обеспечить гибридный подход использования Microsoft Office и российских решений в едином хранилище документов.

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