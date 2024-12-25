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ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix

В линейку группы компаний Mont включена цифровая экосистема DocTrix. Разработчик решения компания I-Sys позиционирует его на рынке как полноценную замену Microsoft SharePoint. Продукт входит в реестр российского ПО, что позволяет применять его в проектах импортозамещения.

DocTrix – отечественная платформа, предоставляющая эффективные инструменты для автоматизации бизнес-процессов: документооборот, HR-операции, ServiceDesk. А также позволяющая быстро создавать корпоративные приложения с использованием Low-code-технологий. Система состоит из модулей, за счет чего компания может самостоятельно сформировать нужный для себя инструмент для работы.

Заказчики Mont получат доступ к облачной DPA платформе DocTrix, которая помогает снизить издержки, повысить эффективность и упростить переход на отечественное программное обеспечение без значительных капитальных вложений. Платформа обладает понятным интерфейсом и легко интегрируется с другими отечественными системами, в том числе с флагманскими решениями Content AI, «», «МойОфис» и другими.

Соглашение между Mont и DocTrix направлено на развитие рынка российских ИТ-решений, расширение партнерской сети в России и странах СНГ, а также реализацию совместных проектов.

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Облака

«Команда DocTrix обладает более чем 20-летней экспертизой в разработке и внедрении решений для автоматизации бизнес-процессов любой сложности. Наше сотрудничество позволяет обеспечить бизнес надежными инструментами для оптимизации процессов. Это шаг вперед для наших партнеров, которые ищут современные, экономически эффективные и отечественные решения», – сказал Александр Сахаров, руководитель отдела развития вендоров Mont.

«Наша платформа создана для быстрой адаптации компаний к новым условиям рынка, когда от бизнеса требуется найти альтернативу решениям от иностранных вендоров в сжатые сроки. Благодаря Low-code-инструментам и опыту команды Mont, пользователи DocTrix добьются независимости и гибкости в разработке и интеграции корпоративных решений, что обеспечит ускоренную автоматизацию и повысит конкурентоспособность на рынке», – отметила Юлия Ерина, коммерческий директор I-Sys.

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