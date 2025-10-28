Разделы

Состоялся релиз DocTrix Platform 1.8.4

Компания I‑Sys представила обновленную версию российской low-code-платформы DocTrix Platform — мощного инструмента для автоматизации бизнес-процессов и создания корпоративных порталов любой сложности без участия программистов.

Обновление 1.8.4 делает работу с документами и процессами быстрее, удобнее и безопаснее, что особенно важно для компаний с высоконагруженным документооборотом и сложными регламентами.

Новая эргономика библиотек документов: умные типы представлений и группировка файлов ускоряют поиск и навигацию; обновленный предпросмотр открывает крупные файлы мгновенно — без скачивания и сторонних программ; это экономит время сотрудников и снижает количество ошибок при работе с большими массивами данных.

Полный контроль над файлами: возможность ручной блокировки/разблокировки документов исключает конфликт версий; поддержка офлайн-редактирования и автоматическая синхронизация изменений повышают гибкость и надежность; теперь команды могут уверенно работать даже при нестабильном соединении.

Масштабируемость бизнес-процессов: горизонтальное масштабирование BPM-сервисов — для стабильной работы под высокой нагрузкой; расширенные возможности управления версиями и централизованное управление таймерами процессов; система легко адаптируется под рост компании и сложность задач.

Умное взаимодействие между сотрудниками: быстрый просмотр контактной информации и активности пользователей прямо из интерфейса; коммуникация внутри команды становится проще и быстрее.

