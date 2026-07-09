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IT Universe АйТи Юниверс

IT Universe - АйТи Юниверс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 9 313 706 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 9 313 706 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 7 605 350 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 708 356 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.07.2026 Filestone стал частью компании «АйТи Юниверс» 1
21.03.2013 Администрация городского округа Самара автоматизировала документооборот с помощью СЭД DocTrix 1
04.03.2013 «Тевис» перешла на Docsvision 5 1
14.04.2011 СЭД DocsVision внедрена в медико-санитарной части № 5 Кировского района 1
08.02.2010 «Объединенные автомобильные технологии» запустили СЭД на базе DocsVision 1
18.12.2009 DocsVision внедрят в Приволжском Межрегиональном Управлении Росаэронавигации 1
16.12.2009 СЭД DocsVision внедрят в «Приволжском авиационном поисково-спасательном центре» 1
23.09.2009 DocsVision внедрят в «Объединенных автомобильных технологиях» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

IT Universe и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1058 7
АйТи 1516 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
Microsoft Corporation 25714 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Объединенные автомобильные технологии 3 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Администрация городского округа Самара 23 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13868 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12127 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12996 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4301 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1246 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 1
Электронный документ - Electronic document 1570 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 1
Сервер приложений - Application server 352 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1157 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9326 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5820 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12750 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3146 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7613 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 711 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Nintex Workflow 11 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
Золотовицкий Аркадий 20 1
Курьянов Сергей 162 1
Махлин Владимир 1 1
Екатеринская Наталия 1 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 5
Россия - РФ - Российская федерация 164969 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 1
Россия - ПФО - Самарская область 1555 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 673 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 740 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 451 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6004 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7349 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 304 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 291 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6464 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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