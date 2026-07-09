Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
IT Universe АйТи Юниверс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 9 313 706 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
IT Universe и организации, системы, технологии, персоны:
|Docsvision - ДоксВижн 1058 7
|АйТи 1516 2
|i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
|Microsoft Corporation 25714 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
|Объединенные автомобильные технологии 3 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Администрация городского округа Самара 23 1
|Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
|Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Nintex Workflow 11 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 1
|i-Sys Doctrix Platform 43 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.