«Матрешка» для рекрутера: I-Sys усилит свои HR-решения ИИ-сервисами и платформой «Юнион»

Компания I-Sys, обладающая большим опытом автоматизации HR-процессов, включила HR-платформу «Юнион» (вендор «Нота») в свой продуктовый портфель. Партнер будет выступать в качестве интегратора, осуществляя не только распространение лицензий, но и полное внедрение продукта в инфраструктуру заказчиков. Это позволит объединить экспертизы компаний для создания экосистемы технологий для HR-сегмента.

Продуктовая линейка I-Sys включает в себя комплексное решение для автоматизации операционных HR-процессов и адаптации новых сотрудников. Инструменты платформы «Юнион» для подбора и найма кандидатов идеально дополняют его, позволяя предлагать клиентам сквозную автоматизацию всего HR-цикла — от поиска кандидата до его полной адаптации в компании.

Платформа «Юнион» будет внедряться для клиентов как отдельный продукт, усиленный ИИ-сервисами I-Sys, что обеспечит максимальную гибкость и глубину интеграции под задачи каждого заказчика. Цифровой помощник «Матрешка» поддерживает круглосуточное взаимодействие с кандидатами и автоматизирует ответы на часто задаваемые вопросы, что позволяет на 30% разгрузить HR-службы от обработки повторяющихся запросов. Кроме того, планируется внедрение сервисов «Юнион» для интеллектуального анализа и подбора резюме на соответствие требованиям вакансий в I-Sys, что значительно повысит эффективность и скорость найма.

«Экспертиза I-Sys в области комплексной цифровизации HR-процессов и наше решение «Юнион» создают уникальное ценностное предложение для рынка. Для клиентов интеграция продуктов принесет ключевые выгоды: оптимизацию HR-процессов, снижение временных и финансовых затрат на подбор персонала и повышение качества взаимодействия как с кандидатами, так и с новыми сотрудниками», — сказал Максим Корниенко, коммерческий директор платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион».

«Мы видим, как активно развивается система «Юнион», и считаем, что она отлично дополнит продуктовую линейку I-Sys для автоматизации HR-процессов, а также нашу экспертизу по направлению искусственного интеллекта в части интеграции ряда ИИ-сервисов с «Юнион». Это партнерство укрепляет наши позиции на рынке как поставщика комплексных решений для HR», — отметил Аркадий Золотовицкий, директор I-Sys.