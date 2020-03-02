Qiwi выходит на рынок ЖКХ

Qiwi объявила о создании в рамках контура группы новой компании «Биллинг онлайн решения», которая займется разработкой комплексных решений для рынка ЖКХ. Центральный офис компании расположен в Екатеринбурге, должность генерального директора занял Денис Грибков, руководитель департамента развития электронных и онлайн-сервисов Qiwi.

Для развития своего продуктового предложения на рынке ЖКХ Qiwi приобрела программный код российской компании-разработчика «Биллинг онлайн» и системы «Открытый город», созданной группой компаний Fix, а также перевела часть команды специалистов в контур Qiwi. Сумма сделки не разглашается.

Цифровизация сферы ЖКХ – одно из приоритетных направлений развития социально значимых услуг в России, считают в Qiwi. Процесс внедрения цифровой инфраструктуры для рынка ЖКХ усложняется спецификой отрасли и ее масштабом. Qiwi решила направить свою экспертизу и ресурсы на поддержку регионов в создании цифровой среды для пользователей услуг ЖКХ. «Биллинг онлайн решения» предложит организациям в сфере ЖКХ (УК, ТСЖ, РСО, РЦ) автоматизированные сервисы для создания и ведения базы лицевых счетов, помещений и домов, учета жилищных услуг и коммунальных ресурсов, приема заявок диспетчеризации на муниципальном уровне и организации передовых методов приема и управления платежами. Население, в свою очередь, получит единый сервис с возможностью онлайн-оплаты ЖКУ и отправки заявок управляющим компаниям для оказания дополнительных услуг.

Экспертиза технологических участников рынка ЖКХ, объединенная с опытом и современными методами работы Qiwi, позволит создать комфортную и открытую среду по онлайн-обслуживанию населения, включающее сервисы для организаций и конечных пользователей, считают в компании.

Компания «Биллинг онлайн» – российский разработчик облачной технологии начисления платы за услуги ЖКХ и энергетики, созданная в 2008 г.

«Открытый город» – российская система диспетчеризации, созданная группой компаний Fix, которая является высокотехнологичным посредником, связывающим на одной онлайн-площадке жителя города, управляющую компанию и подрядную организацию.

Денис Грибков, генеральный директор компании «Биллинг онлайн решения», отметил: «Основной задачей компании "Биллинг онлайн решения" станет создание удобной, прозрачной среды для пользователей жилищно-коммунальных услуг. Сервисы Qiwi развиваются в соответствии со слоганом "Все проще", и мы планируем придерживаться этой стратегии при работе с рынком, который всегда был сложным и непрозрачным для большинства. Мы займемся созданием продуктов для бизнеса, которые будут решать потребности людей, и видим здесь большой потенциал для развития. Глобально мы ставим перед собой цель – вывести отношения жильцов и профессиональных участников рынка ЖКХ на качественно новый уровень, соответствующий самым актуальным запросам рынка».