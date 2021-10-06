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Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot

«Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и разработчик систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписали стратегическое соглашения по продвижению на российском и зарубежном рынках обновленной модели трактора «Кировец» К-7М, оснащаемой системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot.

Стремление представить на рынок беспилотную тракторную технику на основе ИИ сегодня наблюдается практически у всех ведущих производителей сельхозтехники, это очевидный мировой тренд, считают в Cognitive Pilot. Он выражен как в проведении лидерами рынка активных разработок по созданию систем автопилотирования на основе ИИ, так и в приобретении ими компаний- разработчиков роботизированных решений. Однако, если в их производственных графиках ожидается создание серийной, полностью автономной версии тракторов к 2026-2027 гг., то календарный план соглашения ПТЗ и Cognitive Pilot предусматривает выход промышленной, полностью беспилотной версии до 2024 г. Таким образом, российские аграрии смогут получить принципиально новое по функциональности и эффективности решение на несколько лет раньше зарубежных конкурентов.

Стороны отмечают, что основным преимуществом совместного решения является то, что оно позволяет агрохозяйствам достичь принципиально иного уровня качества и эффективности выполнения сельхозработ, когда ИИ управляет основными процессами: движением трактора, сельхозорудиями с функциональностью контроля их состояния и т.д. На основе информации с датчиков умного трактора будет проводится комплексный анализ состояния почвы и культур (оценка вегетации растений, повреждений болезнями и т.д.) (реализация к 2022 г). Система уже в текущей версии позволяет автоматически передавать в мессенджеры владельцев тракторов отчеты о ходе работы, а также транслировать в системы управления предприятиями агрохозяйств телематические данные о состоянии машины, ходе работ с подтвержденными фото- и видеоданными и т.д. (функциональность частично реализована в текущей версии, полная реализация – к 2022 г.).

Подобная комплектация является первым случаем в России серийной заводской установки автопилота на основе ИИ на тракторную технику.

Предполагается, что отечественное решение будет представлено на рынке в ценовых диапазонах от 8 до 12 млн руб., что более чем в два раза выгоднее по сравнению с менее функциональными решениями зарубежных конкурентов, стоимость которых лежит в диапазоне от 35 до 50 млн руб., что является существенным конкурентным преимуществом.

Сергей Серебряков, генеральный директор ПТЗ, сказал: «Имея в своем арсенале прорывные решения на основе искусственного интеллекта наша страна имеет все шансы стать законодателем мод на мировом агрорынке, в технологической зоне. Уверен, что наше совместное с Cognitive Pilot решение позволит российским и зарубежным агрохозяйствам существенно повысить свою эффективность, сэкономить ресурсы, перейти на принципиально новый уровень управления. Мы рассчитываем совместно с Минсельхозом России оперативно разработать и принять комплекс мер по поддержке аграриев, приобретающих инновационные российские решения, что позволит обеспечить надлежащие темпы развития нашего проекта, а также окажет существенное влияние на динамику всей отрасли отечественного сельского хозяйства в целом».

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Обновленный трактор К-7М ПТЗ – это высочайший показатель качества, современные технологии, мировой уровень. Объединение усилий двух российских разработчиков, лидеров рынков сельхозтехники и искусственного интеллекта позволит нам создать уникальный, прорывной национальный продукт, широко востребованный не только на российском, но и на зарубежном рынке. Небезынтересно будет узнать, что план-график реализации нашего проекта предусматривает появление на рынке промышленных, полностью беспилотных тракторов и их групп, уже к началу 2024 г., что будет очевидно раньше появления промышленных, беспилотных автомобилей».

Соглашение предусматривает три основных этапа реализации проекта и выпуск соответствующих им трех версий системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Piot.

Роботрактор с первой версией Cognitive Agro Pilot, устанавливаемой на технику ПТЗ в настоящее время, способен двигаться по траектории в автономном режиме с автоматическим контролем оптимальной скорости, параметров передач, пробуксовки и загрузки двигателя, останавливаться перед препятствиями, работать в условиях недостаточной видимости.

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Инфраструктура

Важной особенностью решения Cognitive Agro Pilot для тракторов станет наличие в системе управления, помимо возможностей компьютерного зрения, дополнительного механизма высокоточного позиционирования (GNSS). Он необходим для выполнения операций в зонах, где нет визуальных ориентиров, в местах разграничения полей разных хозяйств и т.п. Данная возможность позволит также автоматически отрисовывать снимки со спутника, настраивать схемы уборки, планировать автоматические развороты техники и направления движения, которые могут корректироваться системой компьютерного зрения.

Испытания роботракторов с первой версией Cognitive Agro Pilot предполагается завершить уже к концу октября 2021 г., после чего стороны рассчитывают осуществить первую поставку клиентам опытной партии из 10-20 умных машин. Серийное оснащение тракторов «Кировец» К-7М системой автопилотирования планируется начать с февраля 2022 г.

На втором этапе проекта функциональность системы пополнится возможностями автономных разворотов, автоматического расчета оптимального маршрута для выполнения работ, уточнения курса по визуальным ориентирам (кромка обработанной почвы, технологическая колея и пр.), автоматического управления заданным набором прицепных орудий (плуги, косилки, бороны, опрыскиватели и т.д.), а также автоматизированными функциями видеоанализа и контроля поля (картирование камней, оценка вегетации растений, повреждений растений болезнями или вредителями). Наконец, оснащение трактора пополнится комплексом сенсоров бокового обзора – будет реализована функция контроля боковых зон в ходе движения.

Присутствие человека в кабине на первых двух этапах реализации проекта является обязательным.

Поставку клиентам опытной партии из 10-20 машин со второй версией автопилота предполагается осуществить уже осенью 2022 года. Серийное производство тракторов с этой системой планируется начать в августе 2023 г.

Третий этап реализации проекта предусматривает полностью беспилотный режим управления трактором, без участия человека. Он включает возможности групповой автономной работы с «лидером», движение группы беспилотных тракторов по дорогам необщего пользования, автономное движение роботрактора в паре с комбайном, не оснащенным системой автономного управления, а также использование расширенного набора сельхозорудий с автоматизированным управлением и функциональностью контроля их состояния в процессе работы.

Серийное оснащение тракторов К-7М системой Cognitive Agro Pilot с возможностью полной автономности запланировано на январь 2024 г.

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