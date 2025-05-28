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Cognitive Pilot представила промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ

Российский разработчик систем ИИ для автономного управления сельхозтехникой Cognitive Pilot представляет первого в России промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ Cognitive Crop Control.

До последнего времени одной из ключевых проблем агрохозяйств было отсутствие оперативных и качественных механизмов оценки урожайности, что приводило к повышенной доле битого зерна в готовом продукте, ошибочным оценкам его класса, влажности, массы и других параметров, что в итоге существенно сокращало его стоимость и, по мнению экспертов, снижало доходность хозяйства до 25%.

Робот полностью спроектирован и производится в России на предприятии Cognitive Pilot.

Основными заказчиками ИИ-робота являются сельскохозяйственные холдинги и производителей сельхозтехники. Востребованность в этом устройстве у аграриев огромная. Согласно экспресс-опросам отраслевой ассоциации «ИнтерАгроТех», в нем заинтересованы более 95% аграриев, занимающихся уборкой зерновых.

ИИ-робот Cognitive Crop Control позволяет автоматически, в режиме онлайн определять качественные и количественные параметры убираемого зерна (размеры, влажность, битость, сорность, температуру, массу и т.д.), выдавать на монитор в кабине механизатора (а также агронома и владельца хозяйства) рекомендации по донастройке соответствующих агрегатов комбайна по устранению брака, что позволяет на их основе вести непрерывный контроль и управление качеством процесса уборки, – выбирать оптимальные настройки узлов машины. В итоге это дает возможность получать продукцию лучшего качества, а также строить карты урожайности, позволяющие с высокой точностью корректировать зоны внесения систем защиты растений, вести предельно точный учет собранного урожая и т д.

Возможность точной оценки основных параметров зерна сложно переоценить. Например, оценка влажности крайне нужна аграриям для того, чтобы понимать, потребуется зерну досушка или нет, иначе есть риски пересушить зерно. Отмечается, что ошибка может привести к пожару на элеваторе. Точное знание влажности также позволяет безошибочно вычислять массу зерна, что напрямую влияет на его стоимость.

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Цифровизация

Нейронные сети для мониторинга различных культур обучались в реальных агрохозяйствах на протяжении семи лет. В России Cognitive Pilot проводила сбор данных более чем в 30 хозяйствах в основных аграрных регионах страны от западных областей до Сибири, а также в Белоруссии, Бразилии и ЮАР.

По данным проведенных в 2024 г. испытаний робота Cognitive Crop Control, специалистами ассоциации «ИнтерАгроТех» было установлено, что его использование позволяет до 25-30% повысить эффективность работы агрохозяйств за счет правильной настройки оборудования, минимизации потерь зерна, повышения эффективности очистки, сортировки зерна и послеуборочной логистики, снижения расходов на сушку, а также выбора оптимальных сроков уборки.

За время разработки компанией Cognitive Pilot было подано 6 заявок на получение патентов.

До конца года разработчиками планируется произвести первую тысячу единиц Cognitive Crop Control. Предполагается, что первые комплексы поступят в продажу уже до конца мая. Стоимость одного изделия составляет 490 тыс. руб.

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