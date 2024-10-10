ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах

ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) представили первый результат совместного сотрудничества в области создания и применения роботизированных транспортных средств нового поколения для работы на производственных объектах. Проект получил название «Роботизированный многофункциональный мобильный обходчик». Изделие полностью изготовлено на первой в России роботофабрике Cognitive Pilot в Томске. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot.

Его целевое назначение – выполнение плановых осмотров оборудования производственных объектов для определения возможных мест утечек метана. Также с помощью различного навесного оборудования он может заменить ручной труд.

Платформа представляет собой бескабинное и полностью беспилотное транспортное средство, оснащенное лазерным газоанализатором. Позиционирование робота будет обеспечено с помощью спутниковой навигации, механизма RTK-меток и компьютерного зрения (анализа данных, поступающих с видеокамер).

Cognitive Pilot «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах

Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»: «Первый этап испытаний робота-обходчика проведен в сентябре 2024 года на компрессорной станции «Володино». Использование в будущем роботизированного транспорта на основе перспективных отечественных технологий искусственного интеллекта для осмотров оборудования и выполнения рутинных операций может помочь персоналу в текущей деятельности»

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot: «Представляя совместно с ООО Газпром трансгаз Томск опытный образец роботизированного мобильного обходчика мы демонстрируем не только первый в мире, уникальный роботизированный комплекс, призванный облегчить труд человека на производственных объектах, в сложных климатических и погодных условиях, но и возможности создания и промышленного производства целого класса универсальных многофункциональных роботизированных транспортных средств для различных отраслей нашей промышленности от умного сельского хозяйства и нефтегазовой отрасли, в перспективе до коммунального хозяйства и персонального использования. Наша роботизированная платформа основана на отечественных технологиях ИИ нового поколения, имеет отменный функционал, большую востребованность и отличные перспективы применения. Уже в 2025 году мы рассчитываем начать на ее основе массовое производство мини-тракторов для российского АПК».

Помимо своего основного назначения по контролю состояния оборудования, многофункциональная платформа способна выполнять вспомогательные задачи по очистке территории объекта от снега, пыли, мусора, покосу травы, перевозке прицепов, оборудования и т.д.

Дальнейшим шагом по ее внедрению станет обучение нейронных сетей для беспилотного передвижения на основе компьютерного зрения.

Роботизированный мобильный обходчик принадлежит классу гибридных машин. Его масса составляет 0,95 тонны, габариты 1,5х1,5х2,2 м. На нем установлен бензиновый генератор с искрогасителем, в движение которого приводят электромоторы, что обеспечивает, условно говоря, неограниченный запас хода, Рабочая скорость машины может достигать до 25 км/ч. Лазерный газоанализатор изготовлен российской компанией АО «Пергам Инжиниринг».

Соглашение о долгосрочном взаимодействии между ПАО «Газпром» и Cognitive Pilot было подписано в ноябре 2023 г. В феврале 2024 г. ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot подписали дорожную карту по реализации данного проекта.